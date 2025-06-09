洛杉磯抓移民爆衝突 川普派國民兵赴洛城

美國移民與海關執法局（ＩＣＥ）在加州洛杉磯打擊無證移民，自六日起連日引發警民衝突。美國總統川普七日說，若抗議持續、民主黨籍加州州長紐森無法「履行職責」，聯邦政府將介入解決「暴動和搶劫」。白宮同日聲明，川普已下令對洛杉磯部署兩千名國民兵，紐森則批評此舉沒必要，只會加劇緊張。

ＩＣＥ逮44人 引發當地怒火

ＩＣＥ六日在洛杉磯市掃蕩移民，逮捕一位工會領袖等至少四十四人，引發當地民眾怒火。美國國土安全部聲明，約一千人包圍聯邦執法單位並襲擊ＩＣＥ人員。當晚民眾聚集在洛杉磯的派拉蒙區街頭示威，占領街區道路堵塞交通甚至縱火。當局安全人員到場後與集會民眾對峙，還施放催淚彈驅散。

ＩＣＥ人員七日又在派拉蒙發動至少兩場突擊，針對當地家飾賣場和肉類加工廠，引爆衝突。派拉蒙人口以拉美裔為主，執法人員施放催淚瓦斯、閃光彈等，抗議者則用水泥塊等砸邊境巡邏車；街頭可見垃圾堆起火，濃煙四散。加州州議員索拉切二世指控，ＩＣＥ人員身穿防爆衣、用催淚瓦斯驅散人群，他也遭波及。

美國移民與海關執法局（ICE）人員七日在加州洛杉磯近郊派拉蒙掃蕩無證移民，引發民眾抗議，圖為一名抗議者遭逮。（歐新社）

川普：將介入解決暴動搶劫

川普七日晚間在自創社群媒體真實社群寫道，「要是加州州長『紐渣』和洛杉磯市長巴斯不能履行職責，眾所周知他們辦不到，那聯邦政府將介入，用該有的方式解決暴動與搶劫問題」。白宮新聞祕書李維特同日說，川普已簽總統備忘錄，要對洛杉磯部署兩千名國民兵，以處理被縱容的違法亂象。

川普八日凌晨又在真實社群寫道，經過兩天的暴力、衝突和動盪，「國民兵在洛杉磯幹得好」，「紐渣」和巴斯都無能，煽動者和收錢鬧事者發動的激進左翼抗議將不被容忍。

英國廣播公司（ＢＢＣ）八日報導證實，加州國民兵已至洛杉磯，在該市中心的非法移民拘留設施外集結。首批國民兵是來自加州聖伯納地諾郡。

七日有人持自製美墨聯合國旗在洛杉磯康普頓街頭揮舞。（法新社）

美軍陸戰隊戒備 可能出動

美國國防部長赫塞斯七日在社媒Ｘ寫道，加州彭德爾頓營的現役美軍陸戰隊員高度戒備，可能出動。川普的邊境安全專責官員霍曼七日向福斯新聞說，聯邦政府計畫當晚出動國民兵。白宮副幕僚長米勒七日指控，洛杉磯市中心的抗議活動是造反叛亂。

消息人士說，米勒不滿對非法移民的逮捕與遣返人數過少，曾放話逮捕人數若未達每天三千人，就要開除ＩＣＥ高官，每月逮捕人數在全美倒數百分之十的各地ＩＣＥ分局主管也將遭開除。

紐森則在Ｘ寫道，聯邦政府著手接管加州國民兵、打算在洛杉磯部署國民兵是刻意挑釁，只會加劇緊張。紐森也批評，揚言在美國境內部署現役陸戰隊員是「瘋狂」舉措。

加州中區聯邦檢察官艾賽利七日受訪指出，國民兵將在廿四小時內開赴洛杉磯。加州檢察長邦塔批評，川普下令派國民兵只會適得其反。