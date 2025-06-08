快訊

「台灣黑熊幼崽」疑50公尺高邊坡墜落 倒臥南橫公路傷重不治

明高溫上看30度、午後雷雨轟炸 這日後熱帶擾動恐成颱

川普派遣2000國民兵陸續抵達洛杉磯 在拘留中心外集結

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
一名加州國民兵2020年5月在洛杉磯的市政廳外駐守，觀察周遭狀況。（美聯社）
一名加州國民兵2020年5月在洛杉磯的市政廳外駐守，觀察周遭狀況。（美聯社）

英國BBC報導稱，他們可以證實加州國民兵已抵達洛杉磯美國ABC新聞也報導說，加州國民兵開始抵達洛杉磯，還拍到有些加州國民兵成員當地時間8日凌晨4時左右抵達洛杉磯市中心，車輛停在市政廳旁的司法廳（Hall of Justice）前。

美國CNN稍早報導，美國政府6日起在加州掃蕩非法移民，連續兩日在洛杉磯地區與憤怒的抗議群眾爆發衝突，川普7日晚間派遣2000名國民兵因應動盪。

BBC指出，首批國民兵數小時前就已經從洛杉磯東南部聖博納迪諾郡（San Bernardino）抵達。他們目前在市中心洛杉磯拘留中心外集結。非法移民被拘留後會被送往這個中心。

美國 移民 洛杉磯 川普

延伸閱讀

和馬斯克翻臉後 誰會是川普下一位科技界盟友？美媒點名5潛在接替人選

和川普撕破臉後 馬斯克拋組新政黨！台裔美籍企業家自曝已聯繫對方

「以牙還牙是合理的」蓋達葉門分支首腦視訊演說 矢言報復川普、馬斯克

吵完身價掉一兆！馬斯克、川普大吵真正原因…早有端倪？

相關新聞

和馬斯克翻臉後 誰會是川普下一位科技界盟友？美媒點名5潛在接替人選

美國總統川普與億萬富豪馬斯克近日因政府預算案翻臉。美媒分析，輝達執行長黃仁勳、Meta執行長祖克柏、OpenAI執行長阿...

和川普撕破臉後 馬斯克拋組新政黨！台裔美籍企業家自曝已聯繫對方

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）近日與總統川普鬧翻後提議成立新政黨，台裔美籍企業家楊...

吵完身價掉一兆！馬斯克、川普大吵真正原因…早有端倪？

美國總統川普（Donald Trump）與昔日盟友、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），本週正式撕破臉。外界不禁好奇，這對曾經並肩作戰、關係緊密的...

川普派遣2000國民兵陸續抵達洛杉磯 在拘留中心外集結

英國BBC報導稱，他們可以證實加州國民兵已抵達洛杉磯。美國ABC新聞也報導說，加州國民兵開始抵達洛杉磯，還拍到有些加州國...

加州掃蕩移民爆衝突！川普部署國民衛隊士兵鎮壓 繞過地方政府引民怨

美國總統川普6月8日簽署總統備忘錄，調動2000名國民警衛隊士兵前往洛杉磯，稱以「恢復秩序、鎮壓騷亂」。這項命令繞過了加州州長紐森（Gavin Newsom），引發地方政府和民間團體的強烈反彈…

馬斯克舊事被挖出…曾在白宮對美財長動粗！驚動川普「得知後反應曝」

隨著美國總統川普與世界首富馬斯克公然撕破臉，馬斯克先前在政府效率部的內幕也紛紛被挖出來。外媒4月曾報導，馬斯克與美國財政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。