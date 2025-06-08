川普派遣2000國民兵陸續抵達洛杉磯 在拘留中心外集結

英國BBC報導稱，他們可以證實加州國民兵已抵達洛杉磯。美國ABC新聞也報導說，加州國民兵開始抵達洛杉磯，還拍到有些加州國民兵成員當地時間8日凌晨4時左右抵達洛杉磯市中心，車輛停在市政廳旁的司法廳（Hall of Justice）前。

美國CNN稍早報導，美國政府6日起在加州掃蕩非法移民，連續兩日在洛杉磯地區與憤怒的抗議群眾爆發衝突，川普7日晚間派遣2000名國民兵因應動盪。

BBC指出，首批國民兵數小時前就已經從洛杉磯東南部聖博納迪諾郡（San Bernardino）抵達。他們目前在市中心洛杉磯拘留中心外集結。非法移民被拘留後會被送往這個中心。