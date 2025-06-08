加州掃蕩移民爆衝突！川普部署國民衛隊士兵鎮壓 繞過地方政府引民怨

美國總統川普6月8日簽署總統備忘錄，調動2000名國民警衛隊士兵前往洛杉磯，稱以「恢復秩序、鎮壓騷亂」。這項命令繞過了加州州長紐森（Gavin Newsom），引發地方政府和民間團體的強烈反彈。

本次抗議源於移民與海關執法局（ICE）上周五在洛杉磯多個地區展開大規模突襲行動，導致118名無證移民被捕，其中包括5名被指有幫派背景的嫌疑人。

移民突襲引發民憤 洛杉磯爆發大規模抗議

ICE人員於6月7日在洛杉磯時尚區、Paramount市和Home Depot商場附近等地執行多起搜查令。執法人員身穿戰術裝備、面罩遮臉，駕駛無標志軍用車輛，引發大量民眾恐慌。

自當天起，洛杉磯連續兩天爆發抗議。民眾聚集在多個聯邦建築外表達不滿，包括洛杉磯市中心的移民拘留中心及國土安全部辦公點。示威者焚燒美國國旗、設置路障、向聯邦車輛投擲石塊與煙花。警方則使用催淚瓦斯與震爆彈驅散人群。

據美國司法部加州中區檢察官埃賽利（Bill Essayli）稱，已有十余人在抗議中被捕，罪名包括「阻礙聯邦執法」。

川普政府繞過地方政府直接部署軍力

在地方執法機構未提出支援請求的情況下，川普動用《美軍法典》第10章（Title 10）賦予的權力，聯邦接管加州國民警衛隊的指揮權，並下令將其部署於洛杉磯街頭。

白宮新聞秘書利維特（Karoline Leavitt）在聲明中表示：「總統對任何針對執法機關的暴力行為零容忍。此次部署是為了恢復被加州軟弱領導層放任的秩序。」

加州州長紐森則憤怒回應稱：「這是刻意挑釁，只會升級緊張局勢。聯邦政府並非因執法資源短缺而介入，而是希望制造一場政治秀。」他呼籲民眾保持克制，「不要給他們想要的暴力場面」。

國防部長威脅動用現役海軍陸戰隊

川普政府的強硬姿態並未止步於國民警衛隊。國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）在社交平台上警告稱，若暴力持續，將調動駐扎在彭德爾頓基地的現役海軍陸戰隊，他們已處於高度戒備狀態。

赫格塞斯稱，「襲擊ICE與聯邦執法機構的暴徒，是在試圖阻止我們驅逐犯罪非法移民。這是由犯罪集團操縱的入侵，是嚴重的國家安全風險。」

不過，多位法律專家指出，川普尚未動用《暴動法》（Insurrection Act），因此現役軍人難以直接參與維持治安任務。目前國民警衛隊的任務被限定為後勤與支援。

洛杉磯市長譴責突襲行動 維權領袖被捕引發爭議

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）表示，ICE的突襲「在我們的社區中制造恐懼」，「我們尊重和平抗議的權利，但不能接受破壞和暴力。」

一名在抗議中被捕的知名人物引發廣泛關注：服務業員工國際聯盟（SEIU）加州區域主席烏埃爾塔（David Huerta）在抗議中被警方拘留。據美國司法部確認，他被羈押於洛杉磯聯邦拘留中心，預計將於下周一出庭。

民主黨參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）呼籲立即釋放烏埃爾塔，警告「逮捕言論自由表達者」的行為正構成「令人不安的打壓先例」。

白宮高層將抗議定性為「叛亂」

副總統萬斯和白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）則將抗議活動描述為「叛亂」。米勒在社交平台上發文稱：「這是一場針對美國法律與主權的叛亂。」他強調，任何襲擊聯邦執法機關的行為都將面臨嚴懲。

據國土安全部統計，截至目前已有超過1000名抗議者圍堵聯邦建築，部分ICE車輛被破壞，聯邦機構財產遭涂鴉或損壞。聯邦調查局（FBI）副局長邦吉諾（Dan Bongino）表示：「你帶來混亂，我們就帶來手銬。法治必須恢復。」

抗議仍在繼續 川普將其政治化

截至目前，洛杉磯地區抗議活動仍在持續。周六夜間至周日凌晨，Paramount市及Compton附近仍有數百名抗議者聚集，警方拉起鐵絲網設置隔離。多家媒體報導，在一些抗議現場，民眾高呼「ICE滾出這裡」，並揮舞墨西哥國旗表達不滿。

川普在其社交平台發文威脅稱，若加州州長紐森與洛杉磯市長不采取「強硬行動」，「聯邦政府將接手並『解決騷亂與搶劫』，並使用真正有效的方法。」

在簽署了國民警衛隊的部署命令後，川普前往新澤西觀看UFC比賽，與拳王邁克·泰森同坐看台。

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（美聯社、路透社、法新社）

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