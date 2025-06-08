吵完身價掉一兆！馬斯克、川普大吵真正原因…早有端倪？

摘要 1.馬斯克曾是川普欽點改革官員、白宮座上賓，卻在129天內失勢出局。 2.導火線包括馬斯克激進削預算惹怒白宮、政治獻金跳票、對AI與新能源政策分歧，以及川普撤銷馬斯克盟友NASA提名。 3.兩人怎從政商聯手走向公開對立？一次看懂這場權力角力。

美國總統川普（Donald Trump）與昔日盟友、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），上週正式撕破臉。外界不禁好奇，這對曾經並肩作戰、關係緊密的「政商好哥們」，究竟是怎麼走到決裂這一步？

這位全球最有權力的政治領袖與世界首富，正在以最具21世紀特色的方式開戰：透過各自擁有的社群平台，川普在Truth Social發文開嗆，馬斯克則在X平台上火力全開，兩人隔空互轟、毫不留情。

美國新聞網站Vox認為，案情並沒有表面上那麼單純，真正導致兩人反目的導火線，其實早在幾個月前就已經埋下，不僅僅只是因為《大而美法案》（Big Beautiful Bill）。川馬利益衝突早有端倪。

有報導稱，川普在今年任期一開始，就特別指派馬斯克領導白宮所謂的政府效率部（DOGE）臨時組織，期待這位「商界狠角色」能大刀闊斧刪減聯邦預算、整頓低效率的政府部門。

DOGE電鋸式裁員砍預算顧人怨

馬斯克也確實沒讓川普失望，只是他出手太狠。時間來到3月份，馬斯克在短短幾個月內大量裁員、凍結聯邦補助、關閉機構、取消合作專案，讓許多政府部門幾近停擺。雖然帳面上的確省下一筆預算，但也引發基層公務員與外界一片民怨。

馬斯克的激進手段，讓多位內閣成員忍不住向總統抱怨，川普於是出手「踩煞車」，要求馬斯克在改革政府時得跟內閣協調，並且砍預算應該「用手術刀，不是斧頭或是電鋸。」

Vox報導指出，這成了兩人關係的轉捩點，川普開始對這位昔日盟友產生疑慮，馬斯克的權限漸漸被削弱。

那筆未履行的「1億美元」捐款

更令川普團隊惱火的是，馬斯克那筆「未履行的捐款」。外媒報導馬斯克曾承諾透過PAC捐助川普競選約2.5億至3億美元，目前已出資約2億，但仍有約1億美元未履行，成為共和黨內部不滿的來源之一。

川普陣營早就對馬斯克「嘴上說支持，實際沒行動」感到不滿，政治金援跳票，再加上他對DOGE部門管理方式過於激進，讓共和黨高層備感壓力，一連串事件累積下來，共和黨高層早已對馬斯克忍無可忍。

「超級執行長」一夕變白宮過客

短短幾個月，馬斯克從川普身邊的親信，變成白宮裡誰也不想多談的「過客」。這位曾以科技創新顛覆全球產業的企業家，在政治世界的聲量卻急遽下滑。

對馬斯克來說，從幾乎能主導政府預算的「超級執行長」，被重新定位成一位任期僅129天「特別政府雇員」，無疑是一場權力的冷卻。他曾豪擲2500萬美元，想影響威斯康辛州最高法院選舉，卻未能奏效。更糟的是，隨著白宮內部權力角力升溫，馬斯克接連在與財政部長貝森特等人較勁時落敗，影響力明顯縮水。

根據Vox報導，消息人士透露，馬斯克不甘心就此退場，還曾私下遊說白宮，希望能延長政府公職的任期，但遭到拒絕。他在白宮的最後幾週氣氛緊繃，甚至為了阻止川普政府的中東AI投資案成功，親自出面施壓白宮團隊。只因這項交易的最大受益者，是OpenAI的現任執行長，也是馬斯克多年來在AI競賽中的競爭對手奧特曼（Sam Altman）。

不只在白宮失勢、商業利益受損，馬斯克也接連失去重要盟友。

馬斯克好友NASA提名被撤

就在他卸下政府職務後沒幾天，川普突然撤銷了馬斯克親密友人艾薩克曼（Jared Isaacman）出任NASA署長的提名。外界普遍解讀這是一記政治報復。

雖然川普聲稱是因為發現艾薩克曼過去曾對民主黨小額捐款，但相關紀錄早就公開多年，或許讓此事成為引爆點的，很可能就是川普陣營對馬斯克早就積怨已久。

對一向視太空政策為戰略重點的馬斯克來說，好友被取消NASA的提名，可能才是真正壓垮他與川普關係的最後一根稻草。

川馬公開在社群媒體上翻臉

才不到幾週前，馬斯克還是川普口中的「總執行長」，是白宮座上賓、海湖莊園的常客，如今兩人卻已公開翻臉。馬斯克在X平台痛批《大而美法案》是「讓美國破產的惡法」，甚至轉發網友「該不該彈劾川普」的貼文，親自留言：「Yes」。

馬斯克的不滿並非空穴來風。根據美國國會預算辦公室（CBO）估算，這項法案雖將在10年間減稅3.7兆美元，卻會增加2.4兆美元債務，更會將先前爭議頗多的減稅措施列為永久政策。

再加上，這項法案將削減對乾淨能源與電動車的稅務補貼，並限制 AI 監管權限，等同於直接動搖馬斯克的產業根基。

川普也不客氣，暗示可能終止特斯拉與聯邦政府的合約，導致特斯拉股價暴跌。馬斯克則回敬一句「忘恩負義」，還不斷轉發美國性交易罪犯「愛潑斯坦名單」（Jeffrey Epstein File）的貼文，指控川普也在名單上。

從政策歧見到商業威脅，昔日並肩作戰的兩大強人，如今已徹底決裂，這場風暴不只是吵架，而是一場權力與利益的高空交戰。

資料來源：Vox、The Washington Post、The Atlantic、TechCrunch、The Guardian

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

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