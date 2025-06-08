馬斯克舊事被挖出…曾在白宮對美財長動粗！驚動川普「得知後反應曝」

隨著美國總統川普與世界首富馬斯克公然撕破臉，馬斯克先前在政府效率部的內幕也紛紛被挖出來。外媒4月曾報導，馬斯克與美國財政部長貝森特在白宮陷入激烈口角，差點演變為肢體衝突，對此川普前策士班農近日加碼爆料，實際上當時兩人都有「動粗」，當時馬斯克「像橄欖球員」一樣用肩膀猛撞貝森特胸口肋骨，貝森特也毫不客氣回撞。

美國Axios曾在4月底引述目擊者和消息人士報導，馬斯克和貝森特因國稅局代理局長人選陷入激烈爭執，飆粗口高聲對罵，驚動當時在橢圓辦公室的川普，還有拜訪川普的義大利總理梅洛尼。

班農描述，兩人先是在橢圓辦公室發生爭執，走到外面走廊持續互相辱罵，貝森特批評政府效率部（DOGE）徹底失敗，狠批馬斯克「你這個騙子」，這句話戳到馬斯克的痛點。

這時馬斯克猛然用胸口撞向貝森特胸口肋骨處，貝森特也不甘示弱回撞。直到時任國安顧問沃茲及其他人介入才將兩人分開。隨後，馬斯克被護送離開白宮西翼。

每日郵報7日引述班農的話說，川普在那場衝突中「百分之百站在貝森特那邊」，而且得知後非常不滿，直言「太過分了」。