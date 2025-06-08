涉走私危險菌種入美！2陸籍留學生遭起訴 陸使館：反對美政治操弄

近期有2名大陸留學生涉走私真菌入美遭起訴，對此，大陸駐芝加哥總領館發言人就中國留學生被起訴走私危險菌種事表示，已就美方執法部門未能履行中美領事條約規定的相關義務向美方提出嚴正交涉，總領館官員7日視頻探視了當事中國學者。

美國聯邦當局3日表示，一名大陸公民劉尊永（Zunyong Liu，音譯）在去年7月時，涉嫌從底特律機場走私禾穀鐮刀菌（Fusarium graminearum）入境，並試圖將其交給在密西根大學實驗室工作的女友簡雲清（Yunqing Jian，音譯）研究。

據了解，禾穀鐮刀菌是一種會感染小麥、大麥、玉米和水稻的真菌，若人類不慎攝入將導致嘔吐和肝損傷。FBI表示，科學期刊將這種真菌稱為是「潛在的農業恐怖攻擊武器」。

新華社報導，中國駐芝加哥總領館發言人6日表示，總領館從美國媒體報導中得知此事，正通過有關管道了解案情，已就美方執法部門未能履行中美領事條約規定的相關義務，向美方提出嚴正交涉。

該發言人指出，中國政府一貫要求海外中國公民嚴格遵守當地法律法規，包括出入境相關規定。同時，中方依法維護海外中國公民的正當合法權益，堅決反對美方以意識形態和泛化國家安全為藉口對有關案件搞政治操弄。

BBC先前報導，簡雲清遭指控曾接受中國政府資助研究該真菌、且具有共產黨員身分，且FBI在簡雲清的手機上發現一份具名支持中國共產黨的聲明；劉尊永的手機中則有一篇《氣候變遷下的植物病原體戰爭》的科學文章。