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加州移民掃蕩行動爆發民眾抗議 川普下令部署國民兵

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國聯邦執法人員與抗議群眾之間因當局掃蕩移民爆發衝突，火爆場面今天進入第2晚之際，白宮發言人表示，總統川普下令對洛杉磯部署2000名國民兵。

法新社報導，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示：「川普總統已簽署總統備忘錄，部署2000名國民兵，以處理被縱容至今的違法亂象。」她將此歸咎於加州「不負責任」的民主黨領導人。

川普今天稍早表示，如果洛杉磯民眾持續抗議掃蕩移民行動，聯邦政府將會「介入」。

川普在他的「真實社群」（Truth Social）平台以貶抑詞提及加州州長紐松（Gavin Newsom）說：「如果加州州長『紐渣』（Gavin Newscum）和洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）不能履行職責，眾所皆知他們做不到，那麼聯邦政府將會介入，用該用的方式解決暴動與搶劫問題！！！」

移民 洛杉磯 川普

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