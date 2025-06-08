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打擊無照移民 聯邦人員與抗議群眾洛杉磯再爆衝突

中央社／ 洛杉磯7日綜合外電報導

報導指出，美國政府打擊無證移民之際，聯邦特勤人員連續兩天在洛杉磯地區與憤怒的抗議群眾爆發衝突，特勤人員今天向群眾發射閃光彈，並封閉部分公路。

福斯新聞第11頻道（Fox 11）報導，雙方在近郊派拉蒙（Paramount）對峙，示威群眾聚集在一間家得寶（Home Depot）複合居家賣場附近，而這間賣場正被聯邦移民官員作為集結點。

根據新聞報導和社群媒體貼文，身穿防暴裝備、戴著防毒面具的聯邦探員朝抗議群眾投擲閃光彈和催淚瓦斯。

這次行動是美國總統川普持續打擊無證移民行動的一環。

在洛杉磯發生最新衝突事件後，當局矢言要起訴違法者，並揚言將加強維安部署。

川普的邊境安全負責人霍曼（Tom Homan）在社群平台X上表示：「我們在讓洛杉磯更加安全，市長巴斯（Karen Bass）應該感謝我們…我們今晚將出動國民兵（National Guard）。」

法新社報導，聯邦調查局（FBI）副局長邦奇諾（Dan Bongino）表示，昨天衝突發生後，已有多人被捕。

他在X平台上說：「你們帶來混亂，我們就扣上手銬。一切以法律和秩序為上。」

前一天在洛杉磯另一地區，蒙面武裝移民官員在民眾工作場所大動作執行突擊行動，引發群眾憤怒，雙方對峙長達數小時。

洛杉磯是美國人口第2大城市，也是最多元化的大都會之一。根據美國人口普查數據，派拉蒙居民約有5萬人，其中82%為西班牙裔或拉丁裔。

美國 移民 洛杉磯

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