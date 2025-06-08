TikTok網紅「面癱哥」 在美逾期居留被捕

全球最有錢的馬斯克，與全球最有權的美國總統川普，兩人關係從肝膽相照惡化成肝膽俱裂，隔空互嗆。這場衝突不僅暴露了兩人之間的權力矛盾，也讓馬斯克的政治影響力與個人生活爭議，再次被推上風口浪尖。紐約時報甚至用核子反應爐爐心熔毀（meltdown）比喻兩人決裂的毀滅性。兩位「大頭症」第四期患者的核爆級對撞（clash of titanic egos），可不是川普實境節目招牌台詞You're fired，打發實習生那麼簡單。

2025-06-08 10:00