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TikTok網紅「面癱哥」 在美逾期居留被捕

中央社／ 洛杉磯7日綜合外電報導
網路紅人拉梅（Khaby Lame）因簽證過期「逾期居留」遭移民官員逮捕，而後獲准「自願離境」。 美聯社
網路紅人拉梅（Khaby Lame）因簽證過期「逾期居留」遭移民官員逮捕，而後獲准「自願離境」。 美聯社

美國當局今天表示，全球TikTok粉絲最多的網路紅人拉梅（Khaby Lame）因簽證過期「逾期居留」遭美國移民官員逮捕，而後獲准「自願離境」。

法新社報導， 美國移民暨海關執法局（US Immigration and Customs Enforcement）在給法新社的聲明中表示：「6月6日，美國移民暨海關執法局在內華達州拉斯維加斯哈利瑞德國際機場（Harry Reid International Airport）以違反移民法為由，逮捕25歲義大利公民拉梅（Seringe Khabane Lame）。」

拉梅4月30日入境美國，簽證過期仍「逾期居留」。美國移民暨海關執法局聲明還說，拉梅被捕後，已於同日獲釋。

這位義大利公民是聯合國兒童基金會（UNICEF）的親善大使，在TikTok擁有超過1.62億追蹤者，「現已離開美國」。

今年1月上任以來，美國總統川普兌現競選承諾，加強移民管控，並發起大規模驅逐行動，但其中一些行動在美國法庭上遭到挑戰。

義大利 美國 移民

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