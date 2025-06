「世界驕傲節」遊行華府登場 抗議川普削弱LGBTQ權利

來自全球各地的LGBTQ人士及支持者今天遊行走上美國華府街頭,在歡慶「世界驕傲節」的同時,也對總統川普削減LGBTQ權利的行為表示抗議,現場湧現彩虹旗海。

身穿彩虹連身裝的46歲藝術家兼教師佛洛里希(Amy Froelich)表示:「我們必須讓這個政府知道,我們是團結的,我們不會被打垮。」

佛洛里希與妻子並肩坐在遊行起點附近的綠色椅子上,說道:「我們必須成為我們兄弟姊妹及跨性別族群的盟友。」

她說:「我們一直以來努力爭取的所有法律與保障,現正一一被撤銷。」

綜合法新社與路透社報導,世界驕傲節(World Pride)是一場全球輪流舉辦的盛會,目的在於推動全球LGBTQ平權。今年活動在與白宮近在咫尺的美國首都華盛頓舉行,而現任總統川普似乎有意削弱這個族群多年來爭取到的權利。

數以千計民眾湧上街頭,有的沿著遊行路線前行,有的則聚集在美國國會大廈前的賓夕法尼亞大道(Pennsylvania Avenue)參加慶祝活動。遊行主辦單位和華府警方皆未對人數作出估算。

川普自今年1月重返白宮以來,便發布一連串行政命令限縮跨性別者權利,包括就任首日便宣布聯邦政府只承認男性與女性兩種性別、禁止跨性別人士服役,並撤銷保障LGBTQ+族群的反歧視政策,作為廢除「多元、平等、共融」(Diversity, Equity and Inclusion,簡稱DEI)措施的一環。

以美劇「勁爆女子監獄」(Orange is the New Black)中的角色而廣為人知的美國跨性別女星拉維恩考克斯(Laverne Cox)在遊行起點對群眾發表談話。

她說:「我知道我一定要來這裡,和大家聚在一起,因為你們給我好多希望。我對我們的政府毫無信心…但我對你們有信心。」

明天,一場更具政治意味的集會和遊行將在林肯紀念堂(Lincoln Memorial)舉行,這裡是民權運動聖地,已故美國非裔民權領袖金恩博士(Martin Luther King Jr.)1963年曾在此發表著名的「我有一個夢」(I Have a Dream)演說。