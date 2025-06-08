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川普派兵鎮壓洛杉磯抗議！2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

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川普派兵鎮壓洛杉磯抗議！2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
洛杉磯派拉蒙地區6日因非法移民掃蕩行動爆發警民對峙，7日情勢持續升級。圖為執法人員在衝突中執勤。美聯社
洛杉磯派拉蒙地區6日因非法移民掃蕩行動爆發警民對峙，7日情勢持續升級。圖為執法人員在衝突中執勤。美聯社

華爾街日報報導，美國移民暨海關執法局（ICE）6日在加州洛杉磯掃蕩非法移民爆發抗議衝突，促使警方動用催淚瓦斯驅散群眾。警民對峙情況7日持續升溫，川普7日晚間發文點名加州州長紐森無能，並簽署備忘錄，出動2000名國民兵因應示威情勢。

根據路透，ICE於6日在洛杉磯市進行首輪掃蕩，逮捕至少44名移民，引發當地民眾怒火，並於當日晚間聚集東南部派拉蒙街頭示威，他們占領街區道路堵塞交通，甚至縱火。當局出動安全人員到場，一度與集會民眾對峙，還施放催淚彈驅散。

國土安全部聲明稱，約有1000人包圍聯邦執法機關並襲擊ICE官員。白宮副幕僚長米勒7日表示譴責，並將抗議行動形容為「暴動」。

川普當日晚間發文：「如果加州州長紐森和洛杉磯市長貝斯做不好他們的工作，這是眾所周知，那麼聯邦政府將介入處理這些暴動和劫掠者，用應該有的方式解決問題！！！」

華爾街日報指出，白宮表示在洛杉磯地區因聯邦移民執法行動引發連續兩天抗議活動後，川普已於7日簽署備忘錄，將派遣國民兵進駐洛杉磯。

川普的邊境沙皇霍曼（Thomas D. Homan）7日接受福斯新聞訪問表示，政府計畫當日晚間出動國民兵應對示威情勢，「我們已經領先一步，正在動員」。

政治新聞網Axios報導，紐森7日也在X發文：「聯邦政府正著手接管加州國民兵，並計畫部署2000名士兵。」他補充，「這個舉動是刻意挑釁，只會加劇緊張局勢」。

移民 洛杉磯 川普

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