快訊

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議！2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

中華電信憑證被撤！轉帳、買股恐受影響 黃敬平：7成用戶麻煩了

美國務院急轉彎！下令恢復哈佛國際生簽證受理程序

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國國務院於6日晚間指示各地領事館，恢復哈佛大學相關學生與交流訪客簽證申請程序。法新社
美國國務院於6日晚間指示各地領事館，恢復哈佛大學相關學生與交流訪客簽證申請程序。法新社

華盛頓郵報7日報導，美國國務院於6日晚間指示各地領事館，恢復哈佛大學相關學生與交流訪客簽證申請程序，撤銷5日拒絕此類申請的要求。

報導指出，國務院於6日晚間7時55分發布電報：「各領事館必須恢復處理哈佛大學的學生與交流訪客簽證。」

6日晚間發出的國務院指令稱，大使館和領事館應繼續對申請前往哈佛大學的人進行額外審查，包括審查他們的社交媒體帳戶。

即使5日的禁令已被正式撤銷，專家指出，國務院在決定誰可獲發簽證方面仍擁有極大權力。領事官員可以基於任何理由拒發簽證，且無須說明原因。簽證案件也可能被列入「行政處理」（administrative processing）程序，這是一種懸而未決的狀態，申請人無從得知案件的進展或原因。

鑑於目前加強的審查措施，一些專家懷疑，即使哈佛大學在法庭上繼續獲勝，其簽證遭拒率仍可能大幅上升。

簽證 國務院 哈佛大學

延伸閱讀

擬捨哈佛轉讀牛津 中生批川普政府「徹頭徹尾歧視」

川普限制哈佛外籍生簽證 台大提出「訪問生專案」搶才

川普公告限制哈佛外籍生申請簽證 法官裁准暫時凍結

川普簽署限制外籍學生簽證公告 哈佛提起法律挑戰

相關新聞

星期人物／金主兼精主？馬斯克私生活與川普決裂同等精彩

全球最有錢的馬斯克，與全球最有權的美國總統川普，兩人關係從肝膽相照惡化成肝膽俱裂，隔空互嗆。這場衝突不僅暴露了兩人之間的權力矛盾，也讓馬斯克的政治影響力與個人生活爭議，再次被推上風口浪尖。紐約時報甚至用核子反應爐爐心熔毀（meltdown）比喻兩人決裂的毀滅性。兩位「大頭症」第四期患者的核爆級對撞（clash of titanic egos），可不是川普實境節目招牌台詞You're fired，打發實習生那麼簡單。

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議！2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

華爾街日報報導，美國移民暨海關執法局（ICE）6日在加州洛杉磯掃蕩非法移民爆發抗議衝突，促使警方動用催淚瓦斯驅散群眾。警...

美國務院急轉彎！下令恢復哈佛國際生簽證受理程序

華盛頓郵報7日報導，美國國務院於6日晚間指示各地領事館，恢復哈佛大學相關學生與交流訪客簽證申請程序，撤銷5日拒絕此類申請...

川普放話「結束了」！警告馬斯克1舉動將付出嚴重代價

美國總統川普與世界首富馬斯克近日在社群平台公開撕破臉，川普7日受訪直言兩人的關係已經結束，無意重歸於好，同時警告馬斯克若...

川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果

美國總統川普仍未停止他與億萬富豪馬斯克的脣槍舌劍，今天表示他無意修補兩人關係，還警告這位昔日盟友兼選戰金主切勿在期中選舉...

美加強打擊移民 聯邦幹員洛杉磯街頭、紐約法院逮人

今天在美國西岸大城洛杉磯有荷槍實彈蒙面聯邦幹員執行大規模掃蕩移民行動，在東岸大城紐約也有聯邦幹員在法院突襲移民，以強勢方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。