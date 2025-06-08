美國務院急轉彎！下令恢復哈佛國際生簽證受理程序

華盛頓郵報7日報導，美國國務院於6日晚間指示各地領事館，恢復哈佛大學相關學生與交流訪客簽證申請程序，撤銷5日拒絕此類申請的要求。

報導指出，國務院於6日晚間7時55分發布電報：「各領事館必須恢復處理哈佛大學的學生與交流訪客簽證。」

6日晚間發出的國務院指令稱，大使館和領事館應繼續對申請前往哈佛大學的人進行額外審查，包括審查他們的社交媒體帳戶。

即使5日的禁令已被正式撤銷，專家指出，國務院在決定誰可獲發簽證方面仍擁有極大權力。領事官員可以基於任何理由拒發簽證，且無須說明原因。簽證案件也可能被列入「行政處理」（administrative processing）程序，這是一種懸而未決的狀態，申請人無從得知案件的進展或原因。

鑑於目前加強的審查措施，一些專家懷疑，即使哈佛大學在法庭上繼續獲勝，其簽證遭拒率仍可能大幅上升。