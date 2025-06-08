川普、馬斯克口角觸動國安敏感神經 美急尋SpaceX替代方案

美國總統川普和科技大亨馬斯克隔空交火，川普揚言取消SpaceX合約引來馬斯克強硬回應後，觸動美國安官員敏感神經，據報導，過去一週，NASA和五角大廈迅速行動，力促SpaceX競爭對手加快研發替代火箭與太空船的腳步。

川普（Donald Trump）和馬斯克（Elon Musk）政治緊密結盟前天宣告瓦解。馬斯克在自家社群媒體平台X不斷抨擊川普的支出法案後，川普揚言取消馬斯克旗下企業的政府合約，馬斯克緊接又說太空探索科技公司（SpaceX）「將即刻開始讓飛龍（Dragon）太空船退役」。

華盛頓郵報（The Washington Post）今天獨家報導，川普和馬斯克之間的爭鬥凸顯出美國政府在太空任務上過度依賴單一公司，馬斯克以「SpaceX將停止執行飛龍太空船任務」重拳回擊川普，這讓美政府官員尤其震驚。此舉將導致美國國家航空暨太空總署（NASA）無法將太空人送往國際太空站（ISS）。

儘管馬斯克之後改口稱「不會讓飛龍退役」，但他的言論已讓NASA和五角大廈官員深感不安。NASA將太空人的生命交託給SpaceX，五角大廈則高度依賴SpaceX發射最敏感的軍事衛星。

報導指出，SpaceX擁有數十億美元的政府合約，除了負責載人與貨物前往國際太空站，也為五角大廈發射衛星及開發供情報機構使用的衛星。更令人擔憂的是，SpaceX的競爭者進展速度緩慢，導致美國政府在太空任務上幾乎沒有其他選項。

報導引述一名NASA官員表示，一開始看到川普和馬斯克在社群媒體上起爭執，覺得「很有娛樂性」，不過，當馬斯克喊要讓飛龍太空船退役時，「事情就變得很可怕了」。

五角大廈內部同樣有類似反應，一名不具名人士透露，當時幕僚官員們「互看彼此，然後說，『喔，這不好笑了』，大家意識到我們不是在看電視劇，這是真實的問題」。

一名前NASA官員表示，當馬斯克揚言要切斷NASA通往國際太空站的通道，「就越線了」，NASA已投入大筆資金於太空站的運作。「當你意識到他會在一時衝動之下就關掉一切，這種行為再加上我們對他的依賴，是非常危險的…NASA內部有很深的擔憂」。

SpaceX未回覆華郵的置評請求。

另外，4位知情人士透露，自川普和馬斯克公開鬧翻以來，至少3家商業太空公司接到美國政府官員聯繫，詢問火箭研發進度及何時能投入政府任務。包括「火箭實驗室」（Rocket Lab）、Stoke Space科技公司及亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下的藍源公司（Blue Origin）。

川普和馬斯克5日起爭執時，Sierra Space太空公司的高層主管正與NASA官員會面。Sierra Space正在開發名為Dream Chaser的太空飛機，未來可能為太空站運貨。

Sierra Space執行長厄茲曼（Fatih Ozmen）表示，「NASA跟我們提到，他們希望有多元選擇，不想仰賴單一供應商」。Dream Chaser目前正在最後測試整合階段，「我們正與NASA領導層密切合作，讓這艘飛行器在今年稍晚升空」。

此外，報導指出，五角大廈近期也致力擴大軍事和太空產業基礎，透過引入競爭以壓低成本、促進創新。美國太空軍去年發布的一項戰略指出，太空軍部隊將設法避免「過度依賴任何單一供應商或解決方案」。

為允許更多公司能競爭高利潤的太空合約，五角大廈最近設立2個發射競標的「通道」。「第一通道」允許新進業者競標涉及體積較小、非關鍵性衛星的個別發射任務，「第二通道」則保留給較大型、經過驗證的火箭，以用來發射不容失敗的衛星。

不過，SpaceX仍持續在這些任務中占有主導地位。路透社先前也報導，SpaceX軍事衛星事業正為美國情報機構在軌道上打造為數龐大的間諜衛星群。