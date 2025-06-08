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川普放話「結束了」！警告馬斯克1舉動將付出嚴重代價

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普與世界首富馬斯克近日在社群平台公開撕破臉，川普7日受訪直言兩人的關係已經結束，無意重歸於好。圖為媒體對兩人交惡的報導。路透
美國總統川普與世界首富馬斯克近日在社群平台公開撕破臉，川普7日受訪直言兩人的關係已經結束，無意重歸於好。圖為媒體對兩人交惡的報導。路透

美國總統川普與世界首富馬斯克近日在社群平台公開撕破臉，川普7日受訪直言兩人的關係已經結束，無意重歸於好，同時警告馬斯克若倒戈民主黨人，將會面臨嚴重後果。馬斯克則悄悄刪除一些較激烈的發文，且知情人士透露馬斯克會想和川普和好。

川普7日接受美國國家廣播公司主持人維爾克（Kristen Welker）電話訪問表示，不打算與馬斯克對話，且稱馬斯克對總統「不敬」，問及是否有意修補兩人關係時，川普回答「沒有」。

川普也表示，如果馬斯克倒戈民主黨人對抗共和黨，「將面臨嚴重後果」，但川普並未透露具體後果是什麼。

紐約時報報導，川普過去24小時多次表示自己根本沒在考慮馬斯克的事，但接聽了許多記者的相關電話及提問，而川普最新評論大概不會是在此事上的最後一句話。

親近川馬人士私下努力充當和事佬，情況也確實降溫，馬斯克已刪除一些較激烈的貼文，包括支持彈劾川普的發言；川普公開批評馬斯克的力度也較為克制。

川普顧問認為，川馬的關係可能已經回不去了，但也有人預測雙方最終會休兵。

另外，路透引述知情人士透露，馬斯克已經沒有那麼憤怒，而且他們認為馬斯克會想修復和川普的關係。

馬斯克 關係 川普

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