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加州移民掃蕩行動引抗議 白宮高層斥示威活動叛亂

中央社／ 洛杉磯7日綜合外電報導

美國移民當局昨天在加州洛杉磯發動搜查、逮捕疑似非法移民引發群眾抗議，促使警方動用催淚瓦斯、閃光彈並逮捕1名工會領袖後，移民當局今天繼續在當地擴大相關執法行動。

美聯社報導，在洛杉磯郡派拉蒙（Paramount）一處工業園區外，美國邊境巡邏隊（Border Patrol）人員身穿防暴裝備、頭戴防毒面具站崗並施放催淚瓦斯。旁觀者和示威群眾則聚集在分隔島或對街，有些人奚落當局並用手機記錄現場狀況。

有1名女性拿大聲公喊道：「ICE（美國移民暨海關執法局）滾出派拉蒙，我們看清了你們的真面目。」她說：「這裡不歡迎你們。」

美國移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）人員昨天在多個地點執行搜索並逮捕40多人，其中1處地點在服飾倉庫外，現場並出現群眾試圖阻止執法人員駕車離開的情況，氣氛緊張。

抗議群眾昨晚聚集在洛杉磯一處聯邦拘留中心外，那裡是律師聲稱被捕移民遭拘留的地點，抗議者高呼：「釋放他們，讓他們留下來！」

另有示威人士高舉寫有「ICE滾出洛杉磯」的標語，並拿大聲公高喊口號，還有些人在建築外牆塗鴉。

根據國土安全調查處（Homeland Security Investigations）和美國聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office）的說法，由於法官發現可能有僱主偽造文件聘請黑工，聯邦探員因此對3個地點執行了搜查令。

路透社報導，白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）今天譴責民眾在洛杉磯市中心抗議聯邦政府掃蕩移民的行動，說這不啻為對美國的「叛亂」行為。

他在社群平台X發文指出：「這是一場針對美國法律和主權的叛亂。」

美國 移民 洛杉磯

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