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川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
馬斯克（右）與川普鬧翻。（法新社）
馬斯克（右）與川普鬧翻。（法新社）

美國總統川普仍未停止他與億萬富豪馬斯克的脣槍舌劍，今天表示他無意修補兩人關係，還警告這位昔日盟友兼選戰金主切勿在期中選舉出手協助民主黨人，否則可能面臨「嚴重後果」。

美聯社報導，川普（Donald Trump）接受美國國家廣播公司（NBC）電話專訪時說，他沒有打算和馬斯克（Elon Musk）和好。當被特別問到他是否認為自己與馬斯克的關係已畫下句點，川普回答：「我想是這樣沒錯。」

他提及自己忙於其他事務，接著談到：「我在選舉上贏得壓倒性勝利。早在這件事發生之前，我就給了他很多機會。我在我第一個任期就給他機會，還救了他一命。我沒有打算和他說話。」

針對外界臆測馬斯克可能在2026年美國期中選舉支持民主黨籍議員等候選人，川普也予以示警。

他告訴國家廣播公司，如果馬斯克真的去支持民主黨籍候選人，「將為此面臨後果」。川普婉拒說明他所謂的後果為何。根據美聯社報導，馬斯克旗下事業與美國聯邦政府簽有多項高額合約。

馬斯克 美國期中選舉 川普

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