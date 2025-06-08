曾控川普名列艾普斯坦性醜聞檔案 馬斯克悄刪文

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

科技億萬富豪馬斯克日前在社群媒體發文，爆炸性指控美國總統川普的名字出現在已故美國性犯罪富豪艾普斯坦的檔案中。然而，馬斯克似乎已刪除相關貼文。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）5日聲稱川普（Donald Trump）名字出現在關於艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的未公開政府檔案中。艾普斯坦已於2019年在紐約曼哈頓監獄自殺身亡。

一名紐約法官去年初公布一批與艾普斯坦相關的證詞與陳述文件，川普的名字曾出現其中，但他並未被指控在本案中有任何不當行為。

馬斯克與川普的爭執加劇之際，他日前在自家社群平台X發文寫道：「該丟出真正的重磅炸彈了。川普的名字出現在艾普斯坦的檔案中，這才是那些檔案不公開的真正原因。」

幾分鐘後，他接著發文說：「記住這則貼文，真相終將大白。」

馬斯克未揭露自己所指是哪份文件，也沒有為自身主張提出證據。

根據法新社，他似乎已在今天上午之前刪除了前述兩則貼文。

川普與馬斯克互轟帶來實際政治與經濟風險下，兩人昨天似乎稍有退讓，川普告訴記者「我只是祝他順利」，馬斯克則在X平台回應「我也是」。

但白宮否認了宣稱川普與馬斯克將通話的報導。

馬斯克 檔案 川普

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