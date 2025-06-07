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美加強打擊移民 聯邦幹員洛杉磯街頭、紐約法院逮人

中央社／ 洛杉磯/紐約6日綜合外電報導
今天在美國西岸大城洛杉磯有荷槍實彈蒙面聯邦幹員執行大規模掃蕩移民行動，在東岸大城紐約也有聯邦幹員在法院突襲移民，以強勢方式展現美國總統川普對非法移民的打擊。圖為洛杉磯好萊塢星光大道。圖／歐新社
今天在美國西岸大城洛杉磯有荷槍實彈蒙面聯邦幹員執行大規模掃蕩移民行動，在東岸大城紐約也有聯邦幹員在法院突襲移民，以強勢方式展現美國總統川普對非法移民的打擊。圖為洛杉磯好萊塢星光大道。圖／歐新社

今天在美國西岸大城洛杉磯有荷槍實彈蒙面聯邦幹員執行大規模掃蕩移民行動，在東岸大城紐約也有聯邦幹員在法院突襲移民，以強勢方式展現美國總統川普對非法移民的打擊。

法新社報導，在這兩座全球最族群多元化的城市，從法院大樓到五金賣場停車場等地點，美國聯邦幹員強制將移民銬上手銬押入便衣警車。

這些幹員採取激烈手段，在洛杉磯至少3個地區執行前所未有的突襲行動，拘捕了數十人。

據媒體報導，其中1場行動距離洛杉磯市府大樓不到3.2公里，抗議群眾朝聯邦幹員丟擲雞蛋並破口大罵，憤怒的民眾並追逐美國移民暨海關執法局（ICE）的車隊，幹員則投擲閃光彈試圖驅散群眾。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）發布聲明表示：「這座城市以移民為榮，我身為市長對於發生的事深感憤怒，移民在如此多方面對我們的城市做出貢獻。」

她還說，聯邦幹員的「這些手段在我們的社區散播恐懼，並破壞我們城市的基本安全原則」。

在洛杉磯郡聖塔蒙尼加市（Santa Monica）成長的白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）則在社群媒體平台X發文做出回應，他強調巴斯在這件事上「毫無決定權」，「聯邦法律權力最大，且將受到執行」。

在洛杉磯被捕人士當中，包括國際公務員工會（Service Employees International Union）領導人伍爾達（David Huerta）。他獲釋後透過聲明表示：「勤奮工作的人及我的家人與我們社群的成員，被當成罪犯般對待。」

美國移民暨海關執法局的國土安全調查處（Homeland Security Investigations，HSI）發言人歐基夫（Pitts O'Keefe）告訴「洛杉磯時報」（Los AngelesTimes），聯邦幹員是在執行與非法藏匿移民有關的搜索令。

同一天在美國另一側的紐約，也有數名便衣聯邦幹員在法院大樓走廊突襲2名移民。據法新社記者目擊，幹員朝兩人大喊不要動，再強迫他們臉部朝下趴在地上，之後將他們上銬逮捕。目前還不清楚兩人被捕確切原因。

川普靠著承諾強力掃蕩境內非法移民及打擊其入境，而獲得廣泛支持再度當選總統。美國移民暨海關執法局幹員最近幾週已在美國移民法庭內外加強這類行動。

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