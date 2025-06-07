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怒批「政策一團糟」 川普促Fed降息有理？白宮首席經濟學家這麼說

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普6日力促聯準會主席鮑爾（右）降息1個百分點。路透
美國總統川普6日力促聯準會主席鮑爾（右）降息1個百分點。路透

美國總統川普6日力促聯準會（Fed）主席鮑爾降息「整整1個百分點」，並批評央行貨幣政策一團糟。但市場不認為9月前Fed會降利率，剛出爐的5月就業數據看來也蠻像樣。那麼，為何白宮還催促Fed降息？

白宮首席經濟顧問米倫6日接受CNBC專訪時表示，美國通膨情勢良好，「毫無跡象顯示通膨或通膨威脅再度冒出」。

經濟學家普遍認為，川普關稅政策將壓制成長並激升通膨。但米倫聲稱這個觀點受到誤導，並指出2019年川普1.0實施關稅，並未導致通膨現跡。

米倫說，通膨不見蹤影而經濟仍穩健，Fed就能從緊縮政策退場，讓利率「正常化」。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）去年12月停止降息，此後聯邦資金利率目標區間維持在4.25%~4.5%至今。Fed官員形容這是「稍具限制性」的利率水準，可抑制需求、讓通膨降溫。

Fed理事沃勒也呼應米倫的看法。大力支持降息的沃勒上周表示，關稅只會導致物價水準「一次性」上漲、暫時推升通膨，這讓Fed今年稍後得以降息。

不過，即將卸任的費城聯邦準備銀行總裁哈克認為，基於當前政策環境混沌不明，此刻Fed調整利率的時機未到。他6日接受CNBC訪問時說，Fed應「坐等這種不確定性自行化解，此刻依據假設情況採取預防性行動，是一大錯誤」。

哈克認為，今年下半年若是通膨率降回Fed的2%目標，的確有可能降利率。

衍生性商品交易員認為，Fed將在9月和12月降息。Fed官員的預測中位數則是今年降息兩次。FOMC下次決策會議訂於6月17日至18日舉行。

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