因國會暴動被定罪 美國「驕傲男孩」反告政府求償30億元

美國極右團體「驕傲男孩」（Proud Boys）5名成員因策動國會大廈暴動被判有罪，他們今天提訟要求賠償1億美元（約新台幣30億元），理由是憲法賦予他們的權利遭到侵害。

法新社報導，這起在佛羅里達州聯邦法院提出的訴訟，內容聲稱這5人是「腐敗與出於政治動機迫害」的受害者，目的是懲罰美國總統川普的政治盟友。

5名原告包括前驕傲男孩領袖泰瑞歐（EnriqueTarrio）。他因試圖推翻民主黨籍拜登（JoeBiden）2020年的勝選結果，指揮川普支持者於2021年1月6日襲擊國會大廈，被判處22年有期徒刑。

泰瑞歐因煽動陰謀罪在暴動事件中所獲刑期最長，他與其他逾1500名川普支持者在川普第2次就任總統當天同獲赦免。

驕傲男孩成員在訴訟文件中表示，他們是「司法制度與美國憲法遭惡劣與全面濫用的受害者，目的是懲罰且壓迫川普總統的政治盟友」。

他們指控政府檢察官「篡改證據、恐嚇證人、侵犯律師與客戶間的保密特權，以及安插間諜通報訴訟策略」。

文件中提到，他們被定罪，「相當於把敵人頭顱懸於城牆外尖刺的現代版，用以警告任何試圖挑戰現狀的人」。

驕傲男孩成員要求陪審團審判，以及1億美元的懲罰性賠償。

在國會大廈暴亂事件中有1名女子遭警員擊斃，川普政府上個月同意向遺屬支付近500萬美元。

35歲的巴比特（Ashli Babbitt）在國會遇襲那天試圖爬過通往聯邦眾議院議長休息室的窗戶時被子彈擊中。

巴比特的家人去年提起不當致死訴訟，要求賠償3000萬美元。此案原定開庭審理，但川普去年11月贏得大選後，司法部改變決定，進入和解協商。