8成網友力挺！馬斯克提議成立新政黨 黨名都想好了

科技億萬富翁馬斯克與美國總統川普為了「又大又美」稅改法案鬧翻後，6日提出了立新政黨的構想，甚至連黨名似乎都決定了。

馬斯克5日在旗下社群平台「X」上發起了一項投票，詢問「現在是否該在美國成立一個真正代表80%中間民意的新政黨？」最終吸引逾563萬名網友投票，其中80.4%表示贊成。

國會山報與CBS新聞報導，馬斯克引述結果寫道：「人民已發聲。美國需要一個新的政黨來代表那80%的中間派！恰好有80%的人表示同意，這就是命運。」隨後他認可了一位粉絲的建議，在自己的帳號發布了可能的黨名：「美國黨」（America Party）。

The America Party https://t.co/hO5S8Kjb5O — Elon Musk (@elonmusk) 2025年6月6日

這個黨名與馬斯克在2024年創立的政治行動委員會「America PAC」非常相似，但成立新政黨並非易事，目前也不清楚他是否真心考慮要與共和黨決裂。

不過，佛州共和黨籍聯邦眾議員派卓尼斯（Jimmy Patronis）上NewsNation頻道的節目時，對此表示質疑，並暗示川普與馬斯克很快將「重新聚在一起」。

派卓尼斯表示：「馬斯克不會成立一個新黨」他補充說：「川普知道，有時你會和那些信任、喜歡、甚至是朋友的人鬧翻，這在我們華府是司空見慣的事。所以，我再說一次。記住我的話。大約一個月後，這些人又會重新聚在一起。」