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馬斯克川普決裂 民主黨國會議員盼拉攏抗MAGA

中央社／ 舊金山6日專電
美國總統川普與科技億萬富豪馬斯克。資料照片組圖。路透
美國總統川普與科技億萬富豪馬斯克。資料照片組圖。路透

馬斯克與川普鬧翻後動向備受關注。選區涵蓋美國加州矽谷的民主黨籍聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）傳出有意將馬斯克再拉回民主黨陣營，在明年的期中選舉共同協助對抗認同川普理念的MAGA派共和黨人。

全球首富馬斯克（Elon Musk）過去是中間派，曾支持過多位民主黨候選人，包括前美國總統歐巴馬（Barack Obama）、前美國國務卿希拉蕊（HillaryClinton），並在2020年美國總統大選中支持拜登（JoeBiden），直至近年因不滿民主黨政策，政治立場逐漸右傾，並在2024年大選中全力幫助川普（DonaldTrump）取得勝利。

曾經友好的馬斯克和川普5日公開唇槍舌戰、關係急速惡化。1名白宮官員今天告訴路透社，兩人目前沒有安排通話。未來關係如何發展尚待觀察。

根據美國媒體Semafor報導，與馬斯克認識超過10年的民主黨籍聯邦眾議員肯納已與馬斯克的一名心腹進行談話，討論馬斯克是否願意在明年期中選舉幫助民主黨。

肯納今天告訴Semafor，「讓伊隆發聲來反對不合理的關稅政策、還有致使赤字激增的川普法案、以及反科學和反移民的議程，能有助於制衡川普的違憲政府。」

肯納表示期待馬斯克在2026年將他的砲火轉向「讓美國再次偉大」（MAGA）派共和黨人，而不是民主黨。

報導說，肯納認為是民主黨不明智地將馬斯克從民主黨陣營推開。馬斯克曾受惠於歐巴馬政府的潔淨能源計畫，並在2012年大選中為其政策辯護、對抗共和黨的攻擊。

肯納所代表的選區涵蓋加州矽谷，他曾率團訪問台灣，普遍被視為是一位能夠跨越分歧、善於溝通的政治家。

不過，多數民主黨人仍對馬斯克在主掌政府效率部（DOGE）期間的一些作為感到憤怒。美國明年將舉行期中選舉，馬斯克未來動向備受關注。

馬斯克 美國 民主黨

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