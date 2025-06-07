傳川普擬大刪加州聯邦補助 州長：我們倒貼800億美元

美國有線電視新聞網今天報導，川普政府正準備大規模取消加州聯邦資金補助，加州大學與加州州立大學體系資金恐遭「全面終止」。州長紐松（Gavin Newsom）隨後在社群媒體反擊，說加州人所繳的稅比收到的補助超出逾800億美元。

美國有線電視新聞網（CNN）引述多位消息人士說法，指出這項行動最快可能於今天展開。白宮發言人德賽（Kush Desai）則在聲明中指出，「任何納稅人都不應該被迫資助我們國家的衰敗。」並批評加州的移民、能源等政策，但未正面證實這項消息。

德賽說：「政府尚未對任何潛在的未來行動做出最終決定，任何與此相悖的說法都應視為純粹的臆測。」

CNN報導指出，政府特別考慮「全面終止」對加州大學（University of California）與加州州立大學體系（California State University）的聯邦資金補助。

加州大學體系包括加大柏克萊分校（UCBerkeley）、加大舊金山分校（UCSF）、加大洛杉磯分校（UCLA）等10所學校，許多台灣留學生、台裔學生在此求學。

根據消息人士，政府鎖定加州公立大學體系是因為校園內部涉及反猶太主義問題。

針對單一個州大規模刪減補助並不尋常，不過民主黨主政的加州一直被視為目標。

加州州長紐松（Gavin Newsom）隨後在社群平台X轉貼CNN報導，表示加州人一直為聯邦政府支付帳單，「我們（加州）繳納的稅款比收到的資金多出逾800億美元（約新台幣2.3兆元）」。

紐松補充道，「也許是時候停止了。」並標註美國總統川普（Donald Trump）帳號。

來自加州的前美國聯邦眾議院議長裴洛西（NancyPelosi）告訴CNN，「無論（川普）總統對加州發動什麼殘酷的攻擊，我們都會奮力反擊」。