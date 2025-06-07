與馬斯克和解？川普受訪否認將通話：他瘋了、有問題

美國總統川普6日上午接連接受媒體電話訪問，對科技億萬富翁馬斯克做出回擊，並指責對方「瘋了」。

衛報報導，馬斯克前一天在社群媒體上猛烈攻擊川普，最終甚至聲稱川普的名字出現在淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的名單中。川普則上自家社群媒體Truth Social，貼出艾普斯坦的刑事辯護律師舍恩（David Schoen）聲明的截圖，強烈否認馬斯克的指控。

根據川普貼出的截圖，舍恩在聲明中表示：「我可以權威、毫無保留且明確說，（艾普斯坦）沒有任何能夠對川普總統不利的資訊。我是親自問過他的！」

衛報指出，川普一向不善於接受批評，6日明確表達不滿，並進一步升高對馬斯克的新仇舊恨。川普接受ABC新聞採訪時，被問及兩人當天稍晚可能通話和解的報導，他回應：「你是說那個瘋了的人？」並補充說，目前對與這位昔日親信通話「沒有特別」興趣。

川普接受CNN採訪時表示：「我根本沒在想伊隆。他有問題，這個可憐的傢伙有問題。」

另一方面，馬斯克則似乎釋出善意，他在回覆對沖基金負責人艾克曼（Bill Ackman）的「X」貼文時，表現出一定程度的和解姿態。艾克曼呼籲川普和馬斯克，「為了我們偉大國家的利益言歸於好」，馬斯克則回覆「你說的沒錯」。不過，白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）告訴NBC新聞，「目前沒有」安排兩人通話的計畫。