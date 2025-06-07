美、韓總統通話 李在明就任後首次 將致力協商關稅 一起打高爾夫球

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
南韓新總統李在明（中）與第1夫人金惠京（左）。路透
南韓新總統李在明（中）與第1夫人金惠京（左）。路透

4日甫就任的南韓總統李在明6日和美國總統川普通話，這是2人首度以總統身分跟對方通話。

南韓總統祕書室發言人姜由楨說，通話約20分鐘，期間川普恭喜李在明當選，李在明則強調韓、美同盟重要，是特別的同盟關係。

川、李並一致同意，將致力協商關稅問題，以盡快達成讓彼此皆滿意的協議。川普還邀李在明訪美。李在明則希望，盟邦要常會面磋商。

2人也一致同意盡快舉行會談，可在多邊論壇場邊或訪韓及訪美時，若行程允許，將安排1場高爾夫球球敘。本月15至17日將在加拿大召開7大工業國集團（G7）峰會與24至25日在荷蘭召開北約（NATO）峰會，目前都被認為是首次面對面的「川李會」可能地點。

李在明的總統辦公室形容，2人的通話氣氛「友好且輕鬆」。

韓聯社7日報導說，李在明當前的挑戰之一，將是在川普對等關稅90天緩衝期截止的7月8日前，和華府達成關稅協議，而川普對南韓輸美商品徵的關稅稅率為25%，且2國簽有雙邊自貿協定（FTA）。

李在明 川普 南韓

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