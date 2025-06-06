克魯曼評川普馬斯克反目：兩人是腐敗具像化、馬斯克令人作嘔

美國總統川普與世界首富馬斯克反目成仇，向來對此二人批評有加的經濟學者克魯曼發表沉痛評論說，從兩人互罵的言辭中可看出，美國竟迅速沉淪至腐敗的深淵，他尤其花大篇幅痛批馬斯克令人作嘔。

2008年諾貝爾經濟學獎克魯曼表示，川普和馬斯克兩人都罪有應得，但這場公然決裂的鬧劇凸顯出，川普2.0政府有多腐敗！

批川、馬把美國政府變成「徹底腐敗的企業」

馬斯克相信，是他讓川普坐上總統寶座。或許如此，因為馬斯克協助川普在淒慘的辯論表現後重拾信心、捐了巨額政治獻金，還呼朋引伴號召「科技兄弟們」捐款、投票給川普。

馬斯克顯然認定，幫了川普這麼多忙，白宮理應給他特別待遇--不是以他偏好的政策呈現，而是能圖利他個人的合約和特定行動。他似乎還想像自己是名副其實的聯席總統；也就是說，他簡直認為美國聯邦政府的政策用錢就買得到，也以為已經買到手了。

而川普並未反擊說：「你怎敢有此念頭？」川普的反應竟是揚言以直接傷害馬斯克財務的具體行動報復。川普策士班農甚至建議將馬斯克驅逐出境。

克魯曼指出，從川普和馬斯克互罵過程可知，兩人的出發點都假定，美國政府如今已是「徹底腐敗的企業」，總統可仗著職權施惠給某人，或從事針對個人的報復行為。

兩人都罵得對。但馬斯克錯在低估了川普行事有多麼缺乏原則，誤以為他是那種收買後就搞定了的那種貪腐政客，殊不知川普其實總是見風轉舵，違背諾言。

克魯曼感嘆，川普與馬斯克的公然決裂，凸顯出美國政府不再以法治治國，而是以領導階層見異思遷的念頭治理國家。但克魯曼不把美國的沉淪歸咎於川普或馬斯克，更責怪在他們身邊為虎作倀的人士。這些幫兇，也就是共和黨人士，一再拒絕捍衛美國憲法，也不敢遏制川普的濫權瀆職。

批馬斯克是「令人作嘔的惡人」

至於馬斯克，有人建議民主黨吸收馬斯克這股新興反川勢力。克魯曼認為這種建議很蠢，因為即使馬斯克此刻與川普為敵，但他很「邪惡」。

克魯曼日前以大篇幅痛批馬斯克因自己的「自負、無知、卑鄙」，造成巨大傷害。馬斯克批評「大而美」預算法案令人作嘔，克魯曼認為馬斯克更是令人作嘔的惡人。

這是因為，馬斯克之前領導的「政府效率部」（DOGE）以大砍政府支出、避免浪費為名，率一群完全不合格的手下空降各個政府機關，擾亂聯邦政府運作，甚至不明究裡就開除重要雇員。這些舉動不僅節省的公帑遠低於預期，還嚴重打擊公務員士氣和公共服務效率。

更可惡的是，減支大刀瞄準國外援助機構，儘管這些援外機構的預算占整體預算很小的比率，卻悍然予以關閉。省下的錢微不足道，禍害卻甚鉅--成千上萬名外國貧童可能已因此喪命，未來可能更多人死亡。

馬斯克雖已離開，但聯邦政府已遭到破壞，失去許多難以找到替代人選的一流人才。克魯曼說，倘若現在是正義得到伸張的世界，不會讓馬斯克拍拍屁股就大搖大擺重返特斯拉，應該把他關進某個偏遠的修道院，以刻苦修行懺悔度過餘生。