俄羅斯官員笑看川馬翻臉：如果馬斯克需要政治庇護我們可以提供
美國總統川普和政府效率部（DOGE）前主管、億萬富豪馬斯克決裂。美國CNN報導，俄羅斯資深國會議員諾維考夫（Dmitry Novikov）6日稍早開玩笑表示，如果馬斯克真的需要政治庇護，俄國可以提供。
俄國會下議院「國家杜馬」國際事務委員會首席副主席諾維考夫（Dmitry Novikov）告訴俄國國營的塔斯社（TASS）：「如果馬斯克確實需要政治庇護，俄國可以提供。」
不過，諾維考夫也強調，馬斯克可能「不需要任何政治庇護」，但如果有必要的話俄國會提供。
俄國國安會副主席麥維德夫也開玩笑表示，克里姆林宮正準備協助馬斯克和川普達成「和平協議」。
克里姆林宮發言人佩斯科夫則在稍早和記者的通話中說，這場爭吵是美國內部事務，克里姆林宮有信心川普「會親自處理這個狀況」。
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