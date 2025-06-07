川普、馬斯克撕破臉 正式公開決裂

美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克近來反目成仇，如今正式公開決裂。馬斯克先前多次在社群平台上抨擊川普和「又大又美法案」，甚至指控川普在艾普斯坦檔案的名單上；對此，川普五日表示，不在意馬斯克和他撕破臉，但他對馬斯克感到失望。

馬斯克日前卸下在川普政府內的職務，川普並為馬斯克舉行歡送會，兩人關係卻急轉直下，馬斯克對川普「又大又美法案」表達不滿，指該法案無法為政府解決赤字問題，並形容該法案是「惡心、令人厭惡的事情」。

稱馬斯克因電動車抓狂

川普與馬斯克兩人關係從過去的親密友好，到五日惡化到極點、相互攻擊。川普在社群網路「真實社群」上接連發文，指是他要求馬斯克卸下職務，且馬斯克早知道會取消電動車強制令，卻因為強制令取消而抓狂。

川普表示，節省預算最簡單的方法，就是取消政府給馬斯克的補貼和承包合約；他不在意馬斯克和他撕破臉，但馬斯克應該在幾個月前就這麼做。

川普五日在白宮與德國總理梅爾茨會面，也針對馬斯克的批評做出回應。他說，希望馬斯克批評他就好，不要批評「又大又美法案」，指法案將大砍一點六兆美元的支出，是史上最大幅度的減稅。

川普說，他和馬斯克過去有非常好的關係，不知道未來還能不能維持。而他對馬斯克感到失望，因為馬斯克比任何人都了解又大又美法案的內部運作，「對法案瞭若指掌，當初也沒有任何問題，現在卻突然有問題」；他認為，馬斯克改變態度，是因為川普政府決定取消電動車強制令。

馬斯克則在Ｘ平台上即時回應，表示從未看過「又大又美法案」，「又大又醜法案」只會擴大赤字，讓美國破產。馬斯克並說，如果沒有他，川普大選早就輸了，真是忘恩負義。

至於川普指控他改變立場，是因為政府取消電動車強制令，馬斯克指控川普說謊；他表示，有鑒於川普要取消政府給他的承包合約，SpaceX將立即停止使用飛龍號太空船。

馬斯克暗示彈劾川普？

此外，馬斯克在旗下的Ｘ發起投票，有網友發文提議「川普應被彈劾」，並由范斯接替；馬斯克隨即回以「是的」。但不清楚到底是贊成彈劾川普，還是附和文中其他內容。

「川普列艾普斯坦名單」

馬斯克五日也發文表示：「該是時候丟出真正的重磅炸彈了。川普總統在艾普斯坦的名單上。這就是他不想讓名單曝光的真正原因。」

艾普斯坦是一名美國富豪與性犯罪者，因涉嫌經營未成年少女性交易圈而惡名昭彰，二○一九年在獄中身亡，引發全球關注與陰謀論；川普曾承諾上台後會公布艾普斯坦案的完整檔案，至今仍未實踐。

政治新聞網站Politico報導，川普和馬斯克在社群媒體激烈爭吵一天後，似乎出現停戰跡象，指白宮顧問努力計畫讓川普六日和馬斯克通話，以促成和平。路透引述白宮消息人士報導，總統川普沒有與馬斯克通話的計畫。

川普六日上午接受美國有線電視新聞網電訪時表示，根本沒想起馬斯克這個人了，「這個可憐的傢伙有狀況」，接下來好一陣子不會跟對方說話，祝馬斯克一切都好。