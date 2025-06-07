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川普、馬斯克反目 童子賢：地球村最富大樓喊窮

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

美國總統川普和全球首富馬斯克為「大而美」法案撕破臉，和碩（4938）董事長童子賢昨（6）日指出，他們感情好不好，他不評論，但看得出重大政策還是有分歧。

童子賢分析大而美法案及美國政策，將美國比喻為「地球村最富裕的大樓」，但政府這個「管理委員會」聲稱管理費不夠用，卻透過減稅來減收管理費，此舉讓他感到訝異。

童子賢表示，外界常將美國當前預算赤字與關稅政策解讀為經濟困窘的表徵，但實際上美國仍是地球上最富有國家，美國人均年收入82,200美元，富裕程度非常驚人。

他說，如果以地球村形容，美國就是最富裕的大樓，「可是他們卻說大樓的管理費不夠用，大樓管理委員會透支」，現在的情形是大樓住戶非常有錢，但管委會說管理費不夠用，對地球村其他社區叫苦，「這讓我有一點訝異」。

童子賢分析，美國政府雖然聲稱財政吃緊，卻仍然推出減稅與擴大支出法案，這與財政收支原則相違。

童子賢表示，馬斯克對這樣政策表達反對意見，那我也很訝異，因為他們前兩個禮拜還很「麻吉」的樣子，但兩個禮拜以後，他表達對這個法案的不以為然。但台灣不需要干預他國內政，就把它當作是參考。

美國 童子賢

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