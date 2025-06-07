川普、馬斯克反目 權、錢對決…映照政商結盟代價

經濟日報／ 編譯季晶晶林聰毅易起宇／綜合外電

川普和馬斯克上演塑料兄弟情的真人秀。半島電視台報導，「全球最有權的人對上全球最有錢的人」，短期恐難分勝負，但可確定的是兩人政治蜜月期已徹底終結。  

馬斯克能在政壇迅速竄紅，很大程度是因為他與川普結盟。

所以，當他在X針對呼籲彈劾川普的一則貼文回覆「好」，並倡議美國應建立新政黨以「代表80%中間選民」，恐怕不僅要面對民主黨人冷眼相待，還將遭遇川普死忠支持者強力反彈。

川普可是經歷過大風大浪，醜聞和刑事指控都奈何不了他；最近還下令調查拜登政府，可見動用公權力打擊政敵這種事，川普駕輕就熟。

川普已放話要拿馬斯克的商業帝國開刀，從SpaceX到星鏈都可能成為箭靶。川普在社群媒體上寫道：「節省數十億美元的最簡單方法，就是終止政府給予馬斯克補貼和合約。」特斯拉拿到的政府合約相對較少，但許多政策能直接影響其營運和財務狀況。

但馬斯克也可以給川普「宏圖大業」設下一堆路障。川普曾喊要在火星插國旗，而馬斯克宣布要讓SpaceX的火箭退役。他也能拉攏國會裡財政鷹派，讓川普心心念念的大而美稅改法案過不了參院那關。

川普也可能失去科技業金主、社群鄉民，以及年輕男性選民的支持，這些是他現在可能比較難接觸到的關鍵族群。而這也可能會使明年期中選舉前的募款出現變數。

曾被視為共和黨科技界盟友的馬斯克，與川普之間關係顯然以一個驚嘆號作為結尾。兩人在川普重返白宮不到半年就戲劇性決裂的關係，也映照出當代美國政商結盟的極限與代價。

美國 社群媒體 川普

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