與馬斯克鬧翻 白宮官員：川普可能轉讓特斯拉座車

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

在美國總統川普與電動車大廠特斯拉執行長馬斯克鬧翻後，白宮官員今天表示，川普可能轉讓他的特斯拉座車。據悉這是他今年稍早時所購買，以展現對馬斯克的支持。

根據法新社記者，川普（Donald Trump）的特斯拉（Tesla）是台紅色電動車，零售價約8萬美元（約新台幣240萬元），現在仍停在白宮停車場。

一名白宮官員被問及，川普是否要賣掉他的特斯拉或給予他人？這名官員告訴法新社：「他正考慮此事，是的。」

川普與馬斯克（Elon Musk）的政治緊密結盟昨天瓦解。先是川普宣告，馬斯克這位前幕僚暨最大金主的批評令他「非常失望」；之後兩人在社群媒體上發文互罵。

依照川普說法，由於新的美國政府支出法案計劃終止對電動車的補助，導致馬斯克狂怒而與他衝突。川普揚言取消馬斯克與美國政府的合約。

馬斯克昨天在社群平台X對川普宣戰稱：「如果沒有我，川普大選早就輸了。」他還批評川普說：「真是忘恩負義。」

馬斯克 特斯拉 川普

延伸閱讀

通話沒了！與馬斯克合作關係告吹 川普稱「沒關係」淡化爭執程度

冷戰？川普、馬斯克潰堤式決裂 白宮消息人士：今日沒有通話計畫

從兄弟到仇敵 川普馬斯克關係如何破裂？外媒分析和好可能性

通話習近平後…川普又與馬斯克公開鬧翻 亞股走勢分歧

相關新聞

川普、馬斯克撕破臉 正式公開決裂

美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克近來反目成仇，如今正式公開決裂。馬斯克先前多次在社群平台上抨擊川普和「又大又美法案」，甚...

俄羅斯官員笑看川馬翻臉：如果馬斯克需要政治庇護我們可以提供

美國總統川普和政府效率部（DOGE）前主管、億萬富豪馬斯克決裂。美國CNN報導，俄羅斯資深國會議員諾維考夫（Dmitry...

迄今對Fed主席鮑爾最強力施壓 川普首提明確幅度：降息1個百分點

美國總統川普再度疾呼聯準會（Fed）主席鮑爾降息，這次明確指出應降息整整1個百分點，是迄今對鮑爾最強力的施壓行動。

川普有多氣馬斯克？革命情成過往雲煙 官員爆：他想把紅色特斯拉送人

美國總統川普和特斯拉執行長馬斯克近幾天徹底決裂，難兄難弟的革命情感已成過往雲煙。美國媒體報導，白宮高階官員透露，川普考慮...

通話沒了！與馬斯克合作關係告吹 川普稱「沒關係」淡化爭執程度

美國政治新聞機構Politico專訪總統川普時，問及他與前盟友暨金主馬斯克公然鬧翻一事，川普當時回應：「哦，沒關係。

冷戰？川普、馬斯克潰堤式決裂 白宮消息人士：今日沒有通話計畫

在美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克隔夜於社群媒體爆發唇槍舌戰後，政治新聞媒體Politico原先報導，川普打算在今（6）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。