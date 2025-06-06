迄今對Fed主席鮑爾最強力施壓 川普首提明確幅度：降息1個百分點

美國總統川普再度疾呼聯準會（Fed）主席鮑爾降息，這次明確指出應降息整整1個百分點，是迄今對鮑爾最強力的施壓行動。

川普6日在自家社群平台Truth Social先後發文，指稱鮑爾這位慢半拍先生是場災難，「歐洲都已降息十次，我們一次都沒降。儘管如此，美國的表現仍很棒，降息1個百分點吧，為這枚火箭增添燃料」。

在另一則貼文中，川普說：「如果聯準會那位「慢半拍先生」肯降息，我們馬上就能大幅降低即將到期的短債與長債利率，拜登主要借的是短債。現在根本沒什麼通膨了，但如果通膨真的回升，再調高利率去對付即可，這麼簡單的事情！他害美國浪費超多錢，借貸成本應該低上許多！」

川普已一再呼籲鮑爾降息，但迄今為止，都未提出明確的降息幅度，這次是首度提起。