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川普有多氣馬斯克？革命情成過往雲煙 官員爆：他想把紅色特斯拉送人
美國總統川普和特斯拉執行長馬斯克近幾天徹底決裂，難兄難弟的革命情感已成過往雲煙。美國媒體報導，白宮高階官員透露，川普考慮轉賣他今年稍早買下的一輛特斯拉紅色電動車，或直接把這輛車送給別人。
川普當初買下這輛特斯拉電動車，目的是宣傳馬斯克事業。美國媒體指出，截至美東時間5日晚上，這輛車仍停在白宮西廂辦公室外。
川普和馬斯克爭執升溫導致特斯拉股價5日重挫逾14%，市值蒸發1,523億美元，是史上最大市值單日減幅，該公司股價6日早盤回升逾4%。道瓊市場數據顯示，5日轉手的特斯拉股票選擇權賣權約401萬口合約，超越2022年底寫下的高點，代表選擇權交易員以史上最快速度做空特斯拉股票。
做多特斯拉股票的選擇權買權交易也很熱絡，5日轉手的買權超過330萬口合約，是4月25日以來最多。
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