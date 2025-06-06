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科技巨頭比一比 誰能成為川普第一新麻吉？最新崛起的他有望出線

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科技巨頭比一比 誰能成為川普第一新麻吉？最新崛起的他有望出線

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
蘋果CEO庫克曾經被視為科技界最懂川普的人，兩人關係最近陷入低潮。路透
蘋果CEO庫克曾經被視為科技界最懂川普的人，兩人關係最近陷入低潮。路透

歷經10個月的折騰，數億美元的投入，馬斯克川普的關係應該是回不去了。哪位科技巨頭將取而代之，成為川普的第一麻吉？

財星（Fortune）雜誌網站列出主要競爭者的概況及其優勢與劣勢：

奧特曼（Sam Altman）

這位40歲的OpenAI聯合創始人兼CEO有強烈的動機爭奪第一麻吉的地位。他的公司正推動人工智慧大型語言模型的邊界，挑戰安全、倫理、隱私和勞動等領域的長期政策，這些都可能受到政府監管的影響。奧特曼還計畫打造龐大的AI數據中心網絡，並在今年稍早與川普共同宣布星門（Stargate）計畫。據報導，川普對該計畫的支持令馬斯克不滿，因為會跟馬斯克打對台。

祖克柏（Mark Zuckerberg）

不久前，川普曾在採訪中提到可能會監禁Meta執行長祖克柏。祖克柏的社群平台2020年1月6日國會大廈暴動事件後封鎖川普的帳號，但自那以後，他一直在努力修復與川普的關係。Meta在1月為川普就職典禮捐款100萬美元，祖克柏也跟妻子出席就職典禮。雖然川普未再次威脅監禁他，但Meta目前正面臨政府反壟斷訴訟，可能導致公司被分拆。

貝佐斯（Jeff Bezos）

亞馬遜創始人貝佐斯急於與川普修補關係，他曾半開玩笑地提議用自己的火箭將川普送入太空。兩人之間存在明顯的嫌隙，川普在第一任期內經常抨擊貝佐斯旗下的《華盛頓郵報》。這次，貝佐斯希望重啟關係，他訪問了川普的佛州海湖莊園並為就職典捐款。對貝佐斯來說，亞馬遜的零售、雲端計算和零售業務都受制於政府。此外，貝佐斯的藍源（Blue Origin）與馬斯克的SpaceX直接競爭，亞馬遜的Project Kuiper衛星網路也力拼馬斯克的星鏈。

庫克（Tim Cook）

曾被稱為上達天聽的庫克，因其在川普第一任期內成功保護蘋果免受貿易政策的影響而聞名。然而，在川普第二任期內，庫克的影響力似乎減弱。川普的關稅政策未如第一任期般豁免蘋果，5月時川普甚至直接針對蘋果，威脅徵收25%的關稅，除非蘋果將iPhone製造從中國和印度轉移到美國。川普曾稱庫克為「提姆．蘋果」，並提到與其在海外製造問題上的分歧。如果庫克能成功填補馬斯克留下的空缺，將是一次高明的逆轉勝。

整體而言，巨頭各有優劣勢，其中以最新崛起的奧特曼，歷史包袱最少，用排除缺點的方法，他出線的機率最高，約40%；貝佐斯次之，約30%；祖克柏約20%；庫克約10%。

Open AI 執行長奧特曼被視為取代馬斯克，成為川普新麻吉的機率最高。法新社
Open AI 執行長奧特曼被視為取代馬斯克，成為川普新麻吉的機率最高。法新社

馬斯克 貝佐斯 祖克柏 庫克 川普

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