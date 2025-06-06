即時短評／從肝膽相照到肝膽俱裂：馬斯克與川普不可避免的分道揚鑣

馬斯克（Elon Musk）與川普（Donald Trump）之間的關係從親密盟友到公開對嗆，堪稱2025年美國政壇與科技界最引人注目的戲碼。這場衝突的導火線與長期積累的矛盾，揭示了兩位個性強烈（big egos）的億萬富豪之間的合作，本質上難以長久。

稅改法案與馬斯克視為小弟的艾薩克曼出任NASA署長遭川普撤回，其實只是導火線。川普力推的「大而美」稅改法案遭馬斯克痛批是大怪物，令人作嘔。該法案不僅未實現馬斯克在「政府效率部」（DOGE）承諾的2兆美元預算削減目標（實際僅節省1800億美元，且數據可能誇大），還取消電動車7500美元的聯邦稅收抵免，嚴重衝擊特斯拉的市場競爭力。

馬斯克與川普的矛盾早在合作初期就已埋下伏筆。兩人性格上的相似性——自負、好勝、喜愛掌控——註定了他們的聯盟脆弱。早在2016年，馬斯克曾公開表示川普不適合當總統，稱其缺乏反映美國價值的品格，並支持希拉蕊．柯林頓的經濟與環境政策。

然而，2024年大選前，馬斯克體認到大勢所趨，轉而支持川普，捐款2.88億美元，並加入川普政府擔任特殊顧問，試圖推動政府效率改革。這種轉變並非基於理念一致，而是出於馬斯克對川普政治影響力的務實考量，以及對自身商業利益的保護。

馬斯克的自由主義傾向與川普的民粹保守主義在多個政策領域存在分歧。例如，馬斯克反對川普對中國等國加徵高額關稅的政策，認為這不利於特斯拉的全球供應鏈。此外，川普支持傳統能源而非清潔能源，與特斯拉和SolarCity的核心業務背道而馳。這些舊恨在馬斯克擔任政府顧問期間逐漸浮現，特別是當他發現川普的「大而美的法案」並未真正解決赤字問題，反而可能損害其商業帝國時，矛盾迅速激化。

馬斯克與川普在2024年的緊密合作看似如膠似漆，實則是一場基於利益的權宜之計。川普需要馬斯克的財力與X平台的影響力來擴大選民基礎，而馬斯克則希望通過川普的執政來推動有利於特斯拉、SpaceX與xAI的政策。兩人在公開場合相互讚揚，例如川普曾在2020年稱馬斯克為「天才」，比擬其為愛迪生，而馬斯克則在選後表示願意無償為川普政府服務。這種表面上的親密關係掩蓋了雙方在理念與目標上的根本分歧。

馬斯克與川普的決裂看似突然，卻幾乎不可避免。兩人的合作建立在利益聯繫而非共同價值觀，當政策方向與商業利益發生衝突時，裂痕迅速擴大。馬斯克的公開批評與川普的強硬回應進一步加劇了對立，雙方在各自的社交平台（X與Truth Social）上激烈交鋒，顯示出彼此無法妥協的個性。此外，馬斯克的商業帝國高度依賴政府合約與補貼。據《華盛頓郵報》估計，過去五年其公司獲得約380億美元的政府資金，而川普的威脅直接挑戰了馬斯克的經濟命脈，促使其採取更激進的立場。

馬斯克與川普的關係破裂既有新仇——稅改法案、NASA人選爭議與補貼威脅，也有舊恨——理念分歧與性格衝突。他們當初的結盟不過是基於選舉與商業利益的權宜做法，當馬斯克發現川普的政策無法兌現其改革承諾，且背道而馳、損害到自身利益時，決裂成為必然。未來，兩人的對峙可能進一步影響美國政壇與科技產業的格局，特別是特斯拉與SpaceX的市場表現，以及X平台的輿論生態。這場鬧劇，正如馬斯克在X上所說：「至少不無聊！」