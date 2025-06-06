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川普公告限制哈佛外籍生申請簽證 法官裁准暫時凍結

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普5日在白宮等候來訪的德國總理梅爾茨。路透
美國總統川普5日在白宮等候來訪的德國總理梅爾茨。路透

美國總統川普4日簽署公告，禁止即將赴哈佛大學就讀的外籍生獲得簽證，在校外籍生也將面臨審查，哈佛大學5日對此提出法律挑戰。國會山報報導，一名聯邦法官當晚即暫時凍結川普這項公告，直到本月稍後舉行聽證會為止。

報導指出，在哈佛大學緊急請求法院立即阻止川普公告後，聯邦地方法院法官巴洛茲（Allison Burroughs）迅速頒布命令，且是在政府尚未回應之前即作出裁定。她表示，否則學校將「在有機會聽取各方意見之前，就遭受立即且無法彌補的損害」。

巴洛茲法官將於16日舉行聽證會，以決定是否無限期凍結該項總統公告。

哈佛大學4月首次狀告川府政府，指控其凍結超過20億美元的聯邦資金。國土安全部隨後於5月撤銷哈佛招收外國學生的資格認證，哈佛因此提起第二起訴訟。此一發展促使該校尋求緊急救濟，並成功說服巴洛茲法官在案件審理期間凍結撤銷的決定。

川普4日簽署新公告後，哈佛大學隔天修改第二起訴訟的訴狀，敦促巴洛茲立即凍結該公告，並指責川普企圖規避先前的法院命令。哈佛律師團隊在法庭文件中寫道：「這項公告顯然反映出政府意圖實現法院原本企圖阻止的結果，法院不應坐視不管。」

針對哈佛的訴訟，國土安全部助理部長麥勞夫林 （Tricia McLaughlin）在一份致國會山報的聲明中表示：「這起訴訟企圖削弱總統依據《憲法》第二條所賦予的權力。」

聲明表示，「各大學能夠招收外國學生，並從他們較高的學費中獲益，以充實自身數十億美元的校務基金，這是一種特權，而非權利。川普政府致力於恢復我們學生簽證系統的常識；無論是這起訴訟還是其他任何訴訟，都無法改變這一點。我們擁有法律、事實與常識作為後盾。」

川普 外籍生 哈佛大學

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