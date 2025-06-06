快訊

雨彈升級！氣象署發布豪雨特報 北到南、東部16縣市大雨

喬好了！ 軍人加薪、退役上校以上子女教育補助 下午三讀

教授生存／先升等再說？研究與教學怎分配考驗助理教授

聽新聞
0:00 / 0:00

跨太平洋運價上周續飆 卻現觸頂跡象 下半年恐回落

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
從中國大陸到美西航線的貨櫃運價上周飆漲57%，為2016年來最大單周漲幅。歐新社
從中國大陸到美西航線的貨櫃運價上周飆漲57%，為2016年來最大單周漲幅。歐新社

在美中貿易戰休兵90天後，從中國大陸到美西航線的貨櫃運價上周持續飆漲57%，為2016年來最大單周漲幅，但分析師指出，跡象顯示支撐運價的需求正在放緩，下半年運價可能回落。

Drewry在5日公布的世界貨櫃指數（WCI）顯示，每只40呎貨櫃（FEU）的現貨運價在5日止當周，比之前一周上漲41%至3,527美元，過去四周累計上漲70%。

WCI顯示，在5日止當周，從上海到洛杉磯每只FEU現貨運價跳漲57%至5,876美元，為去年9月來最高，單周漲幅也是2016年1月來最大，上海－紐約航線每只FEU現貨運價同期也上漲39%，為2021年6月來最大漲幅。

Jefferies航運分析師諾克塔（Omar Nokta）認為，備受關注的上海集裝箱運價指數（SCFI）本周有望再次上漲。他說，上周至美國西海岸的基本航線SCFI運價為每只FEU 5,172美元，最新的現貨運價接近6,000美元。

同時，紐約聯準銀行5日公布，5月全球供應鏈壓力指數升至0.19，高於4月的負0.28，為去年8月來最高。該指數轉為正值，顯示供應鏈壓力高於平均水準。

不過，諾克塔認為，運價可能已觸頂，因為6月下半月的報價更接近每只FEU 5,000-5,500美元的區間。

Drewry的Container Forecaster預期，下半年需求將再次減弱，可能導致運費再次下降，但運價變動時機和波動幅度將取決於美國總統川普關稅政策遭遇訴訟挑戰的結果、以及美國實施陸製船舶港口停泊費後的運能變動。

運價 美國 指數

延伸閱讀

花旗上海、大連 將裁3500人

3000輛電動車毀了？深圳鹽田港出發貨輪太平洋起火

上海直飛中亞 哈薩克奇姆肯特客運線首開通

又是電動車自燃？載3000輛車貨輪太平洋失火，船員驚險棄船！

相關新聞

川普公告限制哈佛外籍生申請簽證 法官裁准暫時凍結

美國總統川普4日簽署公告，禁止即將赴哈佛大學就讀的外籍生獲得簽證，在校外籍生也將面臨審查，哈佛大學5日對此提出法律挑戰。...

「我早知道會這樣」 MAGA教父巴農點出兩原因導致川馬決裂

美國總統川普與科技億萬富翁馬斯克5日公開翻臉，但「讓美國再度偉大」（MAGA）運動的教父、川普前策士巴農（Steve B...

從肝膽相照到公開翻臉 時間軸回顧川普馬斯克交情史

美國總統川普是世上最有權勢的人物，特斯拉執行長馬斯克則是全球首富，兩人的「兄弟情誼」在去年美國大選期間迅速升溫，卻在川普...

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

美國總統川普與科技億萬富翁馬斯克公開翻臉，5日在各自的社群媒體平台互轟。國會山報報導，馬斯克當天在「X」轉發一位網紅的發...

和川普翻臉「恐是災難開始」 謝金河：馬斯克沒有修好帝王學

美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克開撕，財信傳媒集團董事長謝金河今天在臉書表示，馬斯克沒有修好帝王學，電動車的關鍵時刻。

4小時內潰堤式決裂一覽：馬斯克連番開嗆川普、爆料牽扯艾普斯坦

美國總統川普和億萬富豪馬斯克這對昔日盟友到周四正式公開決裂，就川普主打的稅改與國內政策法案隔空交火，從社群媒體一路延燒到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。