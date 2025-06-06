跨太平洋運價上周續飆 卻現觸頂跡象 下半年恐回落

在美中貿易戰休兵90天後，從中國大陸到美西航線的貨櫃運價上周持續飆漲57%，為2016年來最大單周漲幅，但分析師指出，跡象顯示支撐運價的需求正在放緩，下半年運價可能回落。

Drewry在5日公布的世界貨櫃指數（WCI）顯示，每只40呎貨櫃（FEU）的現貨運價在5日止當周，比之前一周上漲41%至3,527美元，過去四周累計上漲70%。

WCI顯示，在5日止當周，從上海到洛杉磯每只FEU現貨運價跳漲57%至5,876美元，為去年9月來最高，單周漲幅也是2016年1月來最大，上海－紐約航線每只FEU現貨運價同期也上漲39%，為2021年6月來最大漲幅。

Jefferies航運分析師諾克塔（Omar Nokta）認為，備受關注的上海集裝箱運價指數（SCFI）本周有望再次上漲。他說，上周至美國西海岸的基本航線SCFI運價為每只FEU 5,172美元，最新的現貨運價接近6,000美元。

同時，紐約聯準銀行5日公布，5月全球供應鏈壓力指數升至0.19，高於4月的負0.28，為去年8月來最高。該指數轉為正值，顯示供應鏈壓力高於平均水準。

不過，諾克塔認為，運價可能已觸頂，因為6月下半月的報價更接近每只FEU 5,000-5,500美元的區間。

Drewry的Container Forecaster預期，下半年需求將再次減弱，可能導致運費再次下降，但運價變動時機和波動幅度將取決於美國總統川普關稅政策遭遇訴訟挑戰的結果、以及美國實施陸製船舶港口停泊費後的運能變動。