「我早知道會這樣」 MAGA教父巴農點出兩原因導致川馬決裂

美國總統川普與科技億萬富翁馬斯克5日公開翻臉，但「讓美國再度偉大」（MAGA）運動的教父、川普前策士巴農（Steve Bannon）早已預見到這一切，並在當天下午接受電訪時表示，「MAGA將100%支持總統」。

Politico報導，巴農幾個月前率先預測馬斯克終會失去川普的青睞，並警告川普要提防這位科技大亨及其動機。他在電訪中猛烈抨擊馬斯克背叛川普，試圖讓總統的「又大又美的法案」觸礁，並指責他破壞川普的施政議程。

巴農直言：「MAGA已經跟他一刀兩斷了。」

正如《紐約時報》率先報導，巴農還建議川普暫停馬斯克的安全許可，取消他的合約，調查他涉嫌吸毒，甚至考慮將這位已歸化的美國公民作為「非法移民」的身份驅逐出境。

巴農長期以來一直認為馬斯克是個可疑人物，他眼中的馬斯克是那群自利的科技億萬富翁中，特別不值得信任的一位代表。這些人出於種種錯誤的動機靠攏川普，卻從未真正認同他的「美國優先」運動。

巴農表示，早在共和黨因馬斯克承諾透過「政府效率部」削減2兆美元政府支出而情緒高漲時，他就已公開點名批評馬斯克，因此招致不少抨擊。他認為，MAGA現在終於看清馬斯克的真面目。他說： 「我只是想說，嘿，我早就告訴你們了，夥計們，我早知道會這樣，這不難猜。」

巴農指出，川普與馬斯克之間關係本週突然破裂，有兩個直接原因。首先，馬斯克決定把矛頭對準可能成為川普第二任期中，最重要、甚至可能是唯一的立法成就的法案。他表示，對「又大又美法案」提出修改意見是一回事，但在「X」上號召2.2億粉絲打電話給選區民代去「否決法案」，就是另一回事了。

巴農說，「他不是在做建設性的事，而是在搞破壞。他把這件事變成對美國總統的個人報復，因為總統開除他。」

巴農進一步指出，雙方分手的另一個更根本原因，是馬斯克誤判形勢，以為在2024年大選投入2.5億美元，就能換取對川普的長期影響力。

他說：「川普是歷史上最不受金主擺布的政治人物，他根本毫不在乎。伊隆誤以為只要開張大支票給川普，最後就會換來某種回報，川普不是那樣的人。」