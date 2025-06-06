外媒分析：川普和馬斯克「權錢對決」誰更占上風

美國總統川普和全球首富馬斯克上演塑料兄弟情的真人秀。半島電視台報導，「全球最有權的人對上全球最有錢的人」，短期恐難分勝負，但已徹底終結兩人的政治蜜月。

馬斯克能在政壇迅速竄紅，很大程度上是因為他與川普結盟。所以，當他在X針對呼籲彈劾川普的一則貼文回覆「好」，並倡議美國應建立新政黨以「代表80%中間選民」，恐怕不僅要面對民主黨人的冷眼相待，還將遭遇川普死忠支持者的強力反彈。

川普可是經歷過大風大浪的人，醜聞和刑事指控都奈何不了他。最近還下令調查前任拜登的政府，可見動用公權力打擊政敵這種事，川普幹起來駕輕就熟。

川普已經放話要拿馬斯克的商業帝國開刀，SpaceX和星鏈都可能成為箭靶。川普在社群媒體上寫道：「想給預算節省數十億美元，最簡單的方法就是終止馬斯克的政府補貼和合約。」

但馬斯克可以給川普的「宏圖大業」設下一堆路障。川普曾喊要在火星插國旗，而馬斯克宣布要讓SpaceX的火箭退役。

他也能拉攏國會裡的財政鷹派，讓川普心心念念的大而美稅改法案過不了參院那關。

兩人猛烈交火後，川普把焦點重新拉回他的稅改法案：「我不介意馬斯克反對我，但他幾個月前就該這樣做了。這是有史以來提交給國會的最偉大法案之一。創紀錄的減支規模，1.6兆美元，也是歷來最大減稅案。」

他說，「要是通不過，就等著加稅68%吧，而且情況還會更糟！」