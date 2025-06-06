從肝膽相照到公開翻臉 時間軸回顧川普馬斯克交情史

美國總統川普是世上最有權勢的人物，特斯拉執行長馬斯克則是全球首富，兩人的「兄弟情誼」在去年美國大選期間迅速升溫，卻在川普重返白宮不到6個月就戲劇性地決裂。英國獨立報整理兩人從肝膽相照到公開翻臉的過程。

2016年-2022年7月：關係反覆

馬斯克原本不支持川普，曾公開批評他「不適合擔任總統」，但川普上任後仍邀他加入經濟顧問委員會，合作卻因美國退出《巴黎氣候協定》破裂。儘管川普2020年曾讚他是「最偉大的天才之一」，比擬愛迪生，卻在2022年改口批評他是「鬼扯藝術家」。

2022年10月：馬斯克收購推特 投票後解封川普

馬斯克最終在2022年10月完成對推特的收購，並發起投票決定是否恢復因國會暴動事件遭封鎖的川普帳號。多數用戶支持後，馬斯克解封川普，川普也於11月重返推特。此後，馬斯克開始表態支持川普部分政策，包括移民與築牆立場。

2024年下半年：川普遭暗殺未遂 馬斯克公開表態支持

馬斯克對於挺哪一黨態度模糊，曾表示不會捐款給任何總統候選人。但在川普於賓州遭遇暗殺未遂後，他立刻表態支持，據報更承諾每月捐4500萬美元給親川普的「美國PAC」。同年8月，他主辦川普在「X」上的「對談」，實際上成為川普造勢活動，期間馬斯克建議成立「政府效率」委員會，並自薦擔任領導人。

2024年10月，川普重返曾發生刺殺未遂事件的賓州巴特勒，馬斯克也首次與他公開同台，頭戴黑色「讓美國再次偉大」（MAGA）帽興奮登場，對群眾喊道：「如你們所見，我不只是MAGA，我是暗黑MAGA。」他隨後宣布，將每日捐贈100萬美元給簽署美國PAC所推動、主張「支持言論自由與擁槍權」請願書的搖擺州選民。

2025年1月-4月：兩人形影不離 外界擔心馬斯克權力過大

馬斯克與川普及其他MAGA支持者在佛州海湖莊園共度大選勝選之夜。之後，川普宣布由馬斯克和拉馬斯瓦米領導新成立的「政府效率部」（DOGE），並與馬斯克一同前往德州見證SpaceX星艦發射。有報導稱兩人幾乎天天見面，馬斯克甚至旁聽川普與外國領袖的會談。

兩人還曾聯手試圖阻止國會通過臨時支出法案，引發兩黨對馬斯克政治影響力擴大的不安，有人甚至稱他為「馬斯克總統」。川普後來公開澄清：「不，他不會參選總統，這絕不會發生。」。但隨後有傳聞指出，在馬斯克與其他MAGA鐵桿分子就H1B簽證問題公開爭吵後，川普對他的「第一麻吉」感到「惱火」。

拉馬斯瓦米在川普上任後不久離職，馬斯克接手DOGE後未能兌現承諾。他聲稱為政府節省1750億美元，遠低於最初設定的2兆或修訂後的1兆美元目標。雖然川普政府因此面臨法律挑戰，並裁員超過10萬人，內閣成員卻對馬斯克日益反感。

2025年5月：馬斯克準備離任 與川普分手遠因曝光

4月30日，馬斯克在白宮內閣會議上宣布即將離開政府職務，稱「榮幸」與內閣共事，並表示將於5月正式離職，讓DOGE獨立運作，自己則專注本業。但到了5月中旬，有報導指出他與川普互動減少，雙方不再在社群媒體上公開稱讚彼此，川普甚至刻意冷淡馬斯克，降低提及頻率，並排除他參與白宮活動。

川普前策士、馬斯克長期對手巴農5月接受《大西洋月刊》訪問時透露，兩人早在3月就出現重大裂痕，當時川普拒絕讓馬斯克參與國防部針對中國的作戰簡報。巴農表示：「你可以感覺到，一切都變了，那股狂熱不再。」

2025年6月：NASA署長人事案成近因 川馬隔空駁火

儘管馬斯克與川普在5月30日共同舉行記者會，象徵馬斯克離開白宮後雙方關係順暢，但馬斯克隨後公開抨擊川普的「又大又美法案」。據報兩人決裂的導火線，可能是川普5月31日突然撤回億萬富翁艾薩克曼出任NASA署長的提名。艾薩克曼在節目中表示失望，暗示撤回提名與馬斯克離開白宮「絕非巧合」。另一說法則指艾薩克曼曾為民主黨金主，遭遇反對而失去提名。

馬斯克在前一天連續發文痛批「大又美」支出法案，表示：「對不起，但我真的再也受不了了。這份龐大、離譜、充滿肥肉的國會支出法案，簡直是一項令人作嘔的惡法。」另一則貼文又寫下，「明年11月，我們要讓所有背叛美國人民的政客下台。」

媒體認為此舉標誌川馬關係出現嚴重裂痕，也助長共和黨內財政保守派批評。馬斯克在X寫道：「如果沒有我，川普就會輸掉大選，民主黨將控制眾議院，共和黨將在參議院以51比49的票數優勢獲勝」，這推文似乎葬送兩人友誼。