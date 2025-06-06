快訊

恐影響台灣！首颱「蝴蝶」估下周生成 氣象專家曝最新路徑

如何健康長壽？專家曝自己僅改變1事 就讓生理年齡減10年

Google用AI改造搜尋 「零點擊」的網路是重生或毀滅？

川普簽署限制外籍學生簽證公告 哈佛提起法律挑戰

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國麻州劍橋市的哈佛大學商學院校園，攝於4月15日。資料照片。路透
美國麻州劍橋市的哈佛大學商學院校園，攝於4月15日。資料照片。路透

美國總統川普簽署公告，禁止即將赴哈佛大學就讀的外籍生獲得簽證，為期6個月，未來可延長，在校外籍生也將面臨審查。NBC新聞報導，哈佛大學5日對此提出法律挑戰。

哈佛大學校長加伯（Alan M. Garber）在致校園社群的一封信中表示：「政府單方面針對我校招收國際學生及與全球教育機構合作，進行刻意打壓，是又一項為報復哈佛而採取的非法行動。」

加伯指出，哈佛已修改一份聯邦訴狀，並將尋求法院「立即停止執行該公告」。

他在信中寫道：「我們希望法院能迅速作出裁決。」

此外，加伯強調，哈佛將捍衛該校國際學生的權利。他表示：「國際學生和學者在我們的課堂和實驗室內外皆有傑出貢獻，以無數方式實現我們追求卓越的使命。我們將讚揚他們、支持他們，並在持續維護我們憲法權利的同時，捍衛他們的利益。」

白宮4日發布公告，暫停所有哈佛大學新生以F（學術）、M（職業培訓）或J（交流訪問）類非移民簽證申請入境美國，並指示國務卿考慮撤銷目前在學且符合公告標準的哈佛學生所持相關簽證，但公告不適用於透過學生與交流訪客計畫（SEVP）就讀其他美國大學的外籍人士，且豁免那些被認定符合國家利益的入境個案。

美國 川普 國際學生 哈佛大學

延伸閱讀

稀土問題已無疑慮？川普發文證實與習近平通話90分鐘 被嘴：TACO跪好跪滿

央視證實…習近平與川普已通電話！網笑翻：雙子男CP成真

川習通話談貿易 川普：習近平邀請我訪問中國

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

相關新聞

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

美國總統川普與科技億萬富翁馬斯克公開翻臉，5日在各自的社群媒體平台互轟。國會山報報導，馬斯克當天在「X」轉發一位網紅的發...

美財政部發布操縱匯率報告 台灣等9國列觀察名單

美國財政部5日公布半年度匯率政策報告，雖然沒有發現美國主要貿易夥伴有操縱匯率的情況，但仍將台灣、日本、韓國、中國大陸等9...

塑料情碎代價高！馬斯克與川普反目 身價急速縮水340億美元

美國總統川普和全球首富馬斯克為「大而美」稅改法案徹底撕破臉：川普大罵馬斯克「發瘋」，並威脅要取消他旗下公司與政府簽訂的合...

川普簽署限制外籍學生簽證公告 哈佛提起法律挑戰

美國總統川普簽署公告，禁止即將赴哈佛大學就讀的外籍生獲得簽證，為期6個月，未來可延長，在校外籍生也將面臨審查。NBC新聞...

川習通話 學者：避免貿易關係惡化、美對台政策未變

美中領袖通話今天登場，美學者分析，有關貿易的討論，首要目標是避免雙邊關係進一步惡化；另外，中國國家主席習近平與美國總統談...

川馬分道揚鑣 美媒：權力矛盾、金錢承諾落空結果

美國總統川普與全球首富馬斯克關係急轉直下。美國媒體Vox Media指出，兩人決裂的導火線不僅是「大而美法案」，而是一連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。