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美中元首通話緩解貿易風險 美元指數自今年谷底收斂跌幅

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元指數一度下跌0.4%，跌到今年迄今低點，但在川普和習近平通話的報導傳出後反彈。路透
美元指數一度下跌0.4%，跌到今年迄今低點，但在川普和習近平通話的報導傳出後反彈。路透

美中兩國元首同意進一步舉行貿易會談之後，美元指數周四縮斂跌幅。歐洲央行如預期降息、但暗示經濟成長可能成長之後，歐元觸及中高點。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.05%至 98.741。受美國上周首次申領失業救濟人數高於預期和歐洲央行決策的影響，美元指數一度下跌0.4%，跌到今年迄今低點，但在川普和習近平通話的報導傳出後反彈。

5月31日當周美國首次申領失業救濟人數增加8,000人，達到24.7萬人，高於經濟學家預期的23.5萬人。美國4月貿易逆差大幅收窄，但交易員對此不以為然。

歐元兌美元一度升值0.7%至盤中高點1.1495美元，因為歐洲央行總裁拉加德表示接近降息周期的終點；不過，該匯率隨後在紐約交易時段縮窄了漲幅。

歐洲央行周四將存款利率下調25個基點至2%，這是本周期第八度降息。

東方匯理G-10外匯研究與策略主管Valentin Marinov表示，「歐元投資人的解讀似乎是，歐洲央行此次行動可以算是'鷹派'降息，並且暗示了寬鬆周期的潛在終結。」

英鎊兌美元受美元普遍疲軟推動，一度上漲0.5%至1.3616美元，是當日盤中高點，也是2025年新高。

美元兌日圓在美國上午時段川普與習近平通話的消息後一度上漲0.8%，至 143.97日圓的當日高點。

美國 美元指數 失業

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