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美財政部發布操縱匯率報告 台灣等9國列觀察名單

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國財政部5日公布半年度匯率政策報告，雖然沒有發現美國主要貿易夥伴有操縱匯率的情況，但仍將台灣、日本、韓國、中國大陸等9國列入觀察名單。（路透）
美國財政部5日公布半年度匯率政策報告，雖然沒有發現美國主要貿易夥伴有操縱匯率的情況，但仍將台灣、日本、韓國、中國大陸等9國列入觀察名單。（路透）

美國財政部5日公布半年度匯率政策報告，雖然沒有發現美國主要貿易夥伴有操縱匯率的情況，但仍將台灣、日本、韓國、中國大陸等9國列入觀察名單；該觀察名單新增愛爾蘭和瑞士兩國；財政部指出，報告雖然未將中國標記為匯率操縱國，但中國的匯率政策和行為仍不夠透明化。

美國財政部5日發出新聞稿，向國會遞交美國主要貿易夥伴總體經濟與外匯政策的半年期報告，認定沒有美國主要貿易夥伴操縱其貨幣和美元之間的匯率。

然而，該報告仍將台灣、日本、韓國、新加坡、中國大陸、越南、德國、愛爾蘭和瑞士等9個經濟體列入觀察名單；這分名單繼去年11月新增南韓之後，再增加愛爾蘭和瑞士兩國。

新聞稿指出，美國總統川普承諾推動促進復興美國的經貿政策，包括創造強壯的經濟成長、消除毀滅性地貿易赤字，以及反制不公平的貿易行為，這也包括對付不公平的貨幣行為，以取得競爭優勢，例如不當干預貨幣市場。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）透過新聞稿表示，美國已經向貿易夥伴表明，再也無法接受對美國造成不公平貿易關係的經濟政策，指美國將強化任何操縱行為的後果，財政部將動用所有可用工具，對不公平貨幣行為實施有力的反制措施。

報告並指出，中國雖然沒有被列為匯率操縱國，但其匯率政策和行為的透明化不足，指如果相關證據浮現，中國這樣缺乏透明度的情況並不會阻止美國將中國列為匯率操縱國。

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