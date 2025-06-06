快訊

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

北市36歲通緝犯凌晨衝撞路檢站「撞傷2警」 被轟12槍中彈亡

「沒有他們不可能撐過」 管中閔感動獲98歲長者遺物 剪報本記錄卡管案

聽新聞
0:00 / 0:00

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
科技億萬富翁馬斯克與美國總統川普5月30日在白宮橢圓辦公室會面。組圖創於6月3日。法新社
科技億萬富翁馬斯克與美國總統川普5月30日在白宮橢圓辦公室會面。組圖創於6月3日。法新社

美國總統川普與科技億萬富翁馬斯克公開翻臉，5日在各自的社群媒體平台互轟。國會山報報導，馬斯克當天在「X」轉發一位網紅的發文，表示支持彈劾川普。

來自馬來西亞的右翼寫手、評論員兼網紅張千里（Ian Miles Cheong）5日下午在「X」上發文稱，「總統對上伊隆，誰會贏？我押馬斯克一票。川普應該被彈劾，由范斯接替他的位置。」

馬斯克約20分鐘後轉發了這則貼文，並簡短回應：「是的。」

稍早前，馬斯克還將一項投票置頂，詢問「X」用戶，「現在是否該在美國成立一個真正代表80%中間民意的新政黨？」。截至台灣時間6日上午7時半，近3百萬網友投票，支持率達81.1%。

白宮當天稍晚回應了馬斯克和張千里的貼文，發言人李維特在發給國會山報的電郵聲明中表示：「伊隆的這番舉動令人遺憾，他對這項『大而美法案』（One Big Beautiful Bill）感到不滿，因為其中沒有納入他所主張的政策。總統專注於通過這項歷史性的立法，讓我們的國家再次偉大。」

馬斯克 范斯 白宮 川普

延伸閱讀

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

馬斯克與川普反目 特斯拉股價重挫14% 拖累美股收跌

馬斯克批「大而美」法案 川普：非常失望

經濟日報社論／馬斯克參政人財兩失的啟示

相關新聞

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

美國總統川普與科技億萬富翁馬斯克公開翻臉，5日在各自的社群媒體平台互轟。國會山報報導，馬斯克當天在「X」轉發一位網紅的發...

美財政部發布操縱匯率報告 台灣等9國列觀察名單

美國財政部5日公布半年度匯率政策報告，雖然沒有發現美國主要貿易夥伴有操縱匯率的情況，但仍將台灣、日本、韓國、中國大陸等9...

川普和馬斯克撕破臉？兩人網路上隔空交火、唇槍舌戰

美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近來反目成仇，馬斯克多次在社群平台上抨擊川普，以及川普支持的又大又...

美中元首通話緩解貿易風險 美元指數自今年谷底收斂跌幅

美中兩國元首同意進一步舉行貿易會談之後，美元指數周四縮斂跌幅。歐洲央行如預期降息、但暗示經濟成長可能成長之後，歐元觸及中...

美國匯率報告終於出爐了 觀察名單增列愛爾蘭和瑞士、台灣仍在榜上

美國財政部發布總統川普重返白宮後首份匯率報告，認為2024年沒有主要貿易夥伴操縱匯率，但點名中國「缺乏透明度」。至於需要...

禁止哈佛收外籍生 美國會變多慘？ 畢業生：哈佛就不再是哈佛

哈佛恐將流失四分之一的學生，但美國還有14間學府比哈佛有更高的國際學生比例。失去他們，這個國家將付出什麼代價？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。