馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

美國總統川普與科技億萬富翁馬斯克公開翻臉，5日在各自的社群媒體平台互轟。國會山報報導，馬斯克當天在「X」轉發一位網紅的發文，表示支持彈劾川普。

來自馬來西亞的右翼寫手、評論員兼網紅張千里（Ian Miles Cheong）5日下午在「X」上發文稱，「總統對上伊隆，誰會贏？我押馬斯克一票。川普應該被彈劾，由范斯接替他的位置。」

馬斯克約20分鐘後轉發了這則貼文，並簡短回應：「是的。」

Yes https://t.co/rqRsX8B4Hg — Elon Musk (@elonmusk) 2025年6月5日

稍早前，馬斯克還將一項投票置頂，詢問「X」用戶，「現在是否該在美國成立一個真正代表80%中間民意的新政黨？」。截至台灣時間6日上午7時半，近3百萬網友投票，支持率達81.1%。

白宮當天稍晚回應了馬斯克和張千里的貼文，發言人李維特在發給國會山報的電郵聲明中表示：「伊隆的這番舉動令人遺憾，他對這項『大而美法案』（One Big Beautiful Bill）感到不滿，因為其中沒有納入他所主張的政策。總統專注於通過這項歷史性的立法，讓我們的國家再次偉大。」