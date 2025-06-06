美國匯率報告終於出爐了 觀察名單增列愛爾蘭和瑞士、台灣仍在榜上

美國財政部發布總統川普重返白宮後首份匯率報告，認為2024年沒有主要貿易夥伴操縱匯率，但點名中國「缺乏透明度」。至於需要密切關注的「觀察名單」國家則增列愛爾蘭和瑞士，達到九國。

台灣仍被列入匯率政策觀察名單，台灣自2016年首度被納入觀察名單以來，一直未被除名。

財政部周四發布的半年一度匯率報告中指出，未來將加強對貿易夥伴匯率政策的分析，並嚴正警告各國不得採取「不公平」的匯率操作。

拜登政府去年11月發布的最後一份報告中，名列密切觀察名單的國家共有七國。根據2015年通過的法律，若貿易夥伴符合三項標準中的兩項，就會被列入觀察名單。中國大陸、日本、南韓、台灣、新加坡、越南和德國原本就在名單上。

美國財政部長貝森特在聲明中說：「川普政府已明確告知貿易夥伴，將不再容許以總經經濟政策來促成對美貿易失衡的局面。我們會持續強化對匯率政策的分析，並提高對操縱國的懲處力度。」

川普長期批評包括中國大陸在內的國家藉由壓低本國匯率來對美國累積龐大貿易順差，不過他至今主要透過關稅來因應這些不滿。而貝森特已指出，與中國、日本和南韓等夥伴的貿易談判中，匯率議題尚未成為主軸。

豐業銀行（Scotiabank）首席匯市策略師奧斯本（Shaun Osborne）說：「關稅是這場貿易戰的第一波攻勢；如果關稅無法達成這屆政府的目標，匯率政策未來可能會被擺上更重要的位置。」

列入觀察名單的三項標準包括：對美雙邊貿易順差達150億美元以上、經常帳順差占GDP至少3%、以及一年內有8個月進行外匯市場干預，且12個月累計淨買匯金額達GDP的2%以上。

財政部指出，愛爾蘭的經常帳順差不斷擴大，部分原因是對美出口藥品等商品增加。曾被列入觀察名單的瑞士，最近也出現對美順差擴大，報告指出，主因是兩國間的黃金貿易，以及藥品出口所致。

財政部官員在簡報中表示，儘管中國大陸未觸及三項標準中的兩項，仍被列入觀察名單。財政部和過去一樣批評大陸，指其在主要貿易夥伴中「在匯率政策和操作上極度不透明」，情況格外突出。