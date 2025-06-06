川習通話後 川普接受未來訪問中國大陸

美國總統川普5日與中國大陸國家主席習近平通話，但雙方對於是否提到台灣議題各說各話；北京方面聲稱習近平在通話中強調，美方應慎重處理台灣問題，川普則說，雙方通話僅涉及貿易議題。

川普5日也指出，習近平邀請他和第一夫人梅蘭妮亞（Melania）訪問中國，他已經同意，但還沒有決定時間點。

川普5日上午與習近平通話，這也是川普就任總統後，兩人首度通話。

美中貿易代表5月在瑞士日內瓦展開美中經貿高層會談，為一度僵持不下的美中貿易戰降溫，不過川普日前又在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他喜歡習近平，但認為非常難與習近平達成協議。

川普5日表示，他與習近平通話約1小時30分鐘，雙方針對美中近期達成的貿易協議做討論；川普認為，雙方通話獲得對兩國來說非常好的結果。

川普指出，未來預料將不會有稀土礦產產品的問題；川普也指出，美中貿易代表將再度會面，不過尚未決定地點。

川普表示，美國方面將由財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）代表出席。

川普指出，習近平在通話中邀請川普和第一夫人訪問中國，他也回應習近平，同樣做出邀請；川普說，作為兩大國的領袖，這是雙方都期待發生的。

川普也表示，雙方的對話聚焦在貿易上，並沒有討論到其他包括俄羅斯和烏克蘭、伊朗等議題。

川普5日在白宮與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會面，川普說，美中關，以及雙方在貿易協議的談判上狀態良好，並指出，他已經接受習近平的邀請，擬在未來某個時間點訪問中國；川普也預期習近平未來會訪問美國。

川普也說，美國歡迎中國留學生來美國，這是美國的榮幸；川普說，美國想要外國學生來美國，只是希望他們能經過檢查。

根據新華社報導，習近平在通話中指出，中方對於經貿磋商是有誠意的，也是有原則的，指中國人一向言必行、行必果，既然雙方達成共識，都應該遵守，並表示，美方應該實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極舉措，指中美雙方應該增進交流、共識，減少誤解。

雖然川普指出，雙方只討論到貿易，新華社則指出，習近平在通話中強調，美國應慎重處理台灣問題，避免少數「台獨」分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。

對於美中雙方為何在公布的通話內容中出現分歧，華府「全球台灣研究中心」（GTI）計畫經理吳至芳認為，這有可能與雙方領袖想要與國內傳達的訊息不同有關，認為習近平所說的可能是中國民眾想要聽到的。