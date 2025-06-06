川普和馬斯克撕破臉？兩人網路上隔空交火、唇槍舌戰

美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近來反目成仇，馬斯克多次在社群平台上抨擊川普，以及川普支持的又大又美的法案，甚至指控川普在艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案的名單上；對此，川普5日表示，

馬斯克日前卸下在川普政府內的職務，川普並未馬斯克舉行歡送會，然而兩人關係急轉直下，馬斯克對川普「又大又美的法案」表達不滿，指該法案無法為政府解決赤字問題，甚至形容該法案是「噁心、令人厭惡的事情」（disgusting abomination）。

川普5日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上接連發文，指是他要求馬斯克卸下職務，川普並表示，馬斯克早知道會取消電動車強制令，卻因為強制令取消而抓狂。

川普也與帶威脅地說，節省預算最簡單的方法就是取消政府給馬斯克的補貼和承包合約；川普也說，他不在意馬斯克和他撕破臉，但川普認為，馬斯克應該在幾個月前就這麼做。

川普5日在白宮與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會面，川普也針對馬斯克的批評做出回應，川普說，他希望馬斯克批評他就好，不要批評又大又美的法案，指法案將大砍1.6兆美元的支出，且將做出史上最大幅度的減稅。

川普說，他和馬斯克過去有非常好的關係，他不知道未來還能不能維持；川普說，他非常驚訝，尤其白宮給馬斯克舉辦了一場非常美好的歡送會，馬斯克當時也對川普讚譽有加。

川普也說，他對馬斯克感到失望，因為馬斯克比任何人都了解又大又美法案的內部運作，「他對法案瞭若指掌，當初也沒有任何問題，現在卻突然有問題」；川普認為，馬斯克改變態度，還是因為川普政府決定取消電動車強制令。

川普並表示，這樣的情況不只發生在馬斯克身上，很多人離開川普政府後，因為太想念白宮了，反而變成敵對；他們離開了，有一天早上醒來，發現光環不見了、整個世界都變得不一樣了，他們就此變得敵對；川普也認為，馬斯克未來將針對他個人做攻擊。

馬斯克則在X平台上即時回應川普，指他從來沒有看過又大又美的法案，並認為該法案在深夜中快速通過，國會沒有人有讀到法案的內容，並認為川普「又大又醜的法案」只會擴大赤字，讓美國破產；馬斯克也稱，川普的關稅政策將讓美國經濟在下半年走入蕭條。

至於川普指控他改變立場是因為政府取消電動車強制令，馬斯克則稱川普說謊；馬斯克也說，有鑒於川普說要取消政府給馬斯克的承包合約，SpaceX將立即停止使用飛龍號太空船。

馬斯克5日也發文表示：「該是時候丟出真正的重磅炸彈了。川普總統在艾普斯坦的名單上。這就是他不想讓名單曝光的真正原因。」

艾普斯坦是一名美國富豪與性犯罪者，因涉嫌經營未成年少女性交易圈而臭名昭著，2019年在獄中離奇身亡，引發全球關注與陰謀論；川普曾承諾上台後會公布艾普斯坦案的完整檔案。