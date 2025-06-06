川普政府提名美軍歐洲司令部司令 延續傳統指揮北約

美國總統川普政府今天宣布下任美軍歐洲司令部司令提名人選，同時表示這名美國軍事官員將會延續傳統，出任歐洲盟軍統帥一職。

路透社報導，川普決定提名美國空軍中將格林克維奇（Alexus Grynkewich）出任美軍歐洲司令部（EUCOM）司令和負責統一指揮北大西洋公約組織（NATO）軍事行動的歐洲盟軍統帥（SACEUR）。

值美國精減軍事領導層而引發疑慮之際，此舉將會讓北約的歐洲盟友，甚至川普所屬美國共和黨內部分人士都能鬆一口氣。

格林克維奇人事案須經聯邦參議院批准。