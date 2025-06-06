川普政府要砍半導體補貼 商務部長暗示部分會撤銷

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國商務部長盧特尼克。美聯社
美國商務部長盧特尼克。美聯社

美國商務部長盧特尼克4日表示，川普當局正重新協商前朝拜登政府過於慷慨的半導體補貼，暗示部分補助恐將撤銷。他也說，台積電加碼投資美國，是美方成功的談判案例。

路透報導，盧特尼克出席參議院撥款委員會的聽證會時表示，一些拜登時期的補助「似乎過於慷慨，我們已重新談判」，目的是造福美國納稅人。他說，「所有的協議條件將更有利，只有一開始就不該達成的協議才不會談成」；路透解讀，這番話似乎暗示重新談判後，並非所有補助都能獲得保留。

美晶片法最新發展
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盧特尼克也說，台積電是成功的談判案例。獲拜登晶片與科學法補助60億美元的台積電，起初承諾赴美投資650億美元，之後已額外加碼1,000億美元投資，但美國政府仍把補貼金額維持在原先規模。

美國總統川普已呼籲國會撤銷2022年的晶片與科學法，但無論是共和黨或民主黨的議員，似乎都無意撤銷這項提供520億美元補貼的跨黨派法案。盧特尼克先前已暗示，商務部可能扣住部分補助款，施壓其他業者跟進台積電加碼投資的腳步。

盧特尼克也談及多項半導體產業關鍵議題，包括政府吸引更多晶片投資回流美國的行動。他也為上月川普出訪中東宣布的美國與阿聯人工智慧（AI）協議辯護，稱這些協議設計用來刺激美國本土的對應投資。

這些波灣地區AI協議所以能成形，是因為川普政府撤銷拜登總統任期最後一周頒布的「AI擴散規則」。該規定曾遭美國盟邦與輝達、甲骨文等企業強烈反對。

所謂「AI擴散規則」將各國的AI晶片使用分為三個等級，旨在阻止中國大陸透過第三方取得先進半導體，原定上月生效。盧特尼克批評這套制度「不合邏輯」，取而代之的是，川普政府正推動與各國單獨協商AI晶片協議，同時保留防止陸企取得晶片的安全機制。

盧特尼克堅稱，大陸目前仍無力大規模生產高階半導體晶片，顯示美國出口管制已有效限制大陸技術進展。他估計，大陸目前頂多能生產約20萬顆先進晶片，遠遠無法滿足自身需求。

美國商務部 晶片 台積電

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