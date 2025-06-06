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川普查前政府幕僚 指代簽文件掩飾拜登健康衰退

聯合報／ 國際中心／綜合報導
拜登所屬的民主黨內部逐漸開始承認，這位前總統近年來似乎健康狀況日漸衰退。美聯社
拜登所屬的民主黨內部逐漸開始承認，這位前總統近年來似乎健康狀況日漸衰退。美聯社

美國總統川普四日下令，調查拜登幕僚是否用自動簽名機簽署赦免令等重要文件，藉此掩飾拜登認知能力衰退。

法新社報導，此舉是川普長期以來要讓外界對拜登失去信任的最新舉措，共和黨人和他們在保守派媒體中的主要支持者也參與此事。

然而，拜登所屬的民主黨內部也逐漸開始承認，這位前總統近年來似乎健康狀況日漸衰退。

去年競選期間的辯論會上，拜登災難性的表現凸顯了這些顧慮，當時，八十一歲的拜登口齒不清，思路頻頻中斷。

四日發布的川普總統備忘錄寫道：「近幾個月來明顯可見，前總統拜登的幕僚濫用總統簽名的權力，藉由使用自動簽名機來掩飾拜登認知能力衰退的問題。這起陰謀是美國史上最危險且令人擔憂的醜聞之一。美國大眾被蓄意蒙蔽，無從得知究竟是誰在實際行使行政權力，而拜登的簽名卻出現在數以千計的文件上，實現激進的政策轉變。」

共和黨人長期以來聲稱拜登有心智衰退問題，而白宮還是照常推行重大法案和頒布總統令。他們堅稱拜登身邊的人掩蓋拜登身體和認知衰退問題、代替拜登做決策，並利用能複製拜登簽名的裝置，來繼續以他的名義治國。

川普的備忘錄寫道：「總統法律顧問應與司法部長和其他相關行政機關首長協商，調查是否有特定人士共謀欺瞞大眾有關拜登的精神狀態，並違憲行使總統職權與責任。」

據美國「國會山莊報」報導，拜登四日透過聲明表示：「容我說清楚，在我擔任總統期間，所有決定都是由我親自做出。我做出關於赦免、行政命令、法案與公告的決定。任何聲稱不是由我做決定的說法都是荒謬不實。」

醜聞 美國 民主黨 拜登 川普 共和黨

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